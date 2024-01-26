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Триярусний та з метеликами: княгиня Шарлін оцінила торт, який спекли на честь її дня народження

Триярусний та з метеликами: княгиня Шарлін оцінила торт, який спекли на честь її дня народження

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Учора, 25 січня, княгиня Шарлін відсвяткувала свій день народження.

З цього приводу княжий палац Монако опублікував фото, на якому іменинниця зазнімкована біля величезного торта, який спекли на її честь.

Поруч із Шарлін її чоловік князь Альбер II, а також двоє дітей – принц Жак та принцеса Габріелла.

Шарлін одягнена в стьобаний довгий світло-бежевий жилет Max Mara, під яким у неї сірий джемпер і сірий шарф на шиї. Зачіска у принцеси класична, легкий макіяж на обличчі а у вухах виблискували лаконічні сережки-цвяшки з діамантами.

У день народження Шарлін палац також опублікував фотографію іменинниці та написав для неї привітання. Фото вони обрали дещо дивне.

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