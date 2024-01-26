Триярусний та з метеликами: княгиня Шарлін оцінила торт, який спекли на честь її дня народження

Учора, 25 січня, княгиня Шарлін відсвяткувала свій день народження.
З цього приводу княжий палац Монако опублікував фото, на якому іменинниця зазнімкована біля величезного торта, який спекли на її честь.
Поруч із Шарлін її чоловік князь Альбер II, а також двоє дітей – принц Жак та принцеса Габріелла.
Шарлін одягнена в стьобаний довгий світло-бежевий жилет Max Mara, під яким у неї сірий джемпер і сірий шарф на шиї. Зачіска у принцеси класична, легкий макіяж на обличчі а у вухах виблискували лаконічні сережки-цвяшки з діамантами.
У день народження Шарлін палац також опублікував фотографію іменинниці та написав для неї привітання. Фото вони обрали дещо дивне.
Читайте також: