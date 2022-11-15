Трохи зіпсувала укладання: як королева Матильда каталася на велосипеді

У січні 2020 року королеві Бельгії Матильді виповниться 50 років. Королівська особа робить все, щоб показати, наскільки важлива турбота про своє ментальне та фізичне здоров'я.

Днями дружина короля відвідала комуну Тюбіз, де відбувся захід, у рамках якого говорили про важливість психологічного благополуччя. Під девізом "Рух разом для душевного благополуччя" королева Матильда проїхала велосипедом 22 км зі співробітниками та пацієнтами Медико-педагогічного інституту Ле Коломб'є з Нівеля.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Багато королівських осіб люблять кататися на велосипеді. Королева Бельгії не є винятком. Вона мала досить скромний вигляд і була одягнена в молочно-білу водолазку, жилет і джинси-кльош, підібравши до них сині замшеві кросівки.

Матильда одягла шолом, чим зіпсувала своє укладання і прокотилася велосипедом разом з рештою учасників велопробігу.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, як члени королівської родини Британії люблять та охоче катаються на велосипедах і навіть показували фотографії.

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