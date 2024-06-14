Trooping the Colour: чому король Чарльз святкує день народження у червні, хоча народився у листопаді

15 липня британська королівська родина відвідає найграндіозніший захід року – парад Trooping the Colour, але, на жаль, не в повному складі. Що це за парад і чому монарх святкує свій день народження саме у червні, розповідаємо докладніше.

Так званий ""Кольоровий загін" проводиться щорічно в Лондоні і є однією з найвідоміших урочистих подій у королівському календарі. Тисячі солдатів марширують знаменитим торговим центром столиці, а члени королівської родини їдуть у каретах і верхи на конях, а потім виходить на балкон Букінгемського палацу, щоб подивитися проліт британських ВПС і привітати підданих.

Король Чарльз на репетиції Trooping the Colour / Фото: Associated Press

Традиція походить від короля Георга II, який 1748 року поєднав щорічний літній військовий марш зі святкуванням свого дня народження, хоча народився король у жовтні. Відтоді монарх, що править має можливість відсвяткувати офіційний день народження влітку, тому що літо — ідеальний час для проведення параду.

Trooping the Colour / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II святкувала свій день народження у квітні і потім у червні, її син король Чарльз святкує у листопаді та згідно з традицією також у червні.

Принц Чарльз та королева Єлизавета II на Trooping the Colour / Фото: Associated Press

Що таке Trooping the Colour?

Це одна з найбільших військових церемоній року, в якій беруть участь близько 1600 солдатів, 400 музикантів та понад 200 коней, пише express.co.uk. Щороку виставляється різний полковий прапор та члени п'яти гвардійських полків по черзі очолюють парад. Цього року честь нести прапор належатиме ірландській гвардії, полковником якої є принцеса Уельська Кетрін. Шкода, що сама принцеса вперше за багато років парад пропустить через лікування раку.

Знаменитий балкон

Зазвичай у фіналі параду на знаменитий балкон Букінгемського палацу виходить монарх та найближчі члени його родини. Цього року це буде Чарльз III, королева Камілла, ймовірно, принцеса Анна і можливо герцог і герцогиня Единбурзькі. Кейт та Вільяма Уельських ми там не побачимо.

Члени королівської родини на балконі Букінгемського палацу після параду Trooping the Colour / Фото: Associated Press

Збираються члени сім'ї на балконі для того, щоб подивитися проліт британських ВПС та помахати рукою підданим, що зібралися біля палацу.

Trooping the Colour / Фото: Associated Press

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