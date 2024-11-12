Труднощі материнства: княгиня Шарлін розповіла, з якою проблемою зіткнулася у вихованні близнюків

Княгиня Монако Шарлін дала нове інтерв'ю, в якому відверто розповіла про виховання своїх дітей.

Шарлін стала матір'ю в грудні 2014 року, народивши сина принца Жака та дочку Габріеллу, вони близнюки. Виховує вона їх разом із чоловіком – князем Монако Альбером II.

Княгиня Шарлін із чоловіком Альбером II та дітьми / Фото: Getty Images

В інтерв'ю журналу People на яке посилається видання express.co.uk, Шарлін зізналася, що є одна надскладна річ у вихованні близнюків: їй важко проводити з ними час віч-на-віч.

Описуючи своїх близнюків як "цікавих", Шарлін додала, що Габріелла схильна ставити під сумнів навколишній світ.

"Габріелла дуже цікава. Її дуже цікавить світ і життя загалом. Вона ставить багато запитань і вимагає багато уваги. Що стосується Жака, то він цікавий і спостережливий. Він стриманіший, він від природи дуже спокійний", - розповіла княгиня.

Княгиня Шарлін з дітьми Жаком та Габріеллою / Фото: Instagram княжої родини Монако

Шарлін говорить, що їй часом важко знайти можливість, щоб провести з дітьми час віч-на-віч. "Розмови, які я веду з Жаком і з Габріеллою, зовсім різні, як і час, проведений з ними".

За її словами, бути матір'ю близнюків трохи відрізняється від того, як виховувати братів та сестер, які народилися з різницею у кілька років.

Принцеса Габріелла та принц Жак / Фото: Getty Images

Минулого року на честь дев'ятиліття близнюків сім'я опублікувала їхнє нове фото, очікується, що й цього року у грудні шанувальники княжої родини побачать фотографію спадкового принца та його сестри.

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