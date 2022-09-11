Труна з тілом Єлизавети II залишила шотландський замок Балморал

Королева Єлизавета II померла 8 вересня у шотландському замку Балморал і лише в неділю, 11 вересня, її закриту труну, оповиту королівським штандартом, вивезли. Протягом цих днів вона перебувала у Бальній залі замку Балморал.
Протягом шостої години покійну королеву будуть везти в офіційну резиденцію британського монарха в Единбурзі, в палац Голірудгаус, де вона буде лежати в Тронній залі до полудня понеділка, 12 вересня.
Очікується, що тисячі людей вишикуються біля дороги, якої їхатиме королівський кортеж, щоб попрощатися з королевою.
У вівторок, 13 вересня, труна королеви вирушить до аеропорту Единбурга, а потім у супроводі принцеси Анни, дочки Єлизавети II, буде доставлена до Лондона.
Очікується, що труна прибуде до Букінгемського палацу о 20:00 у вівторок, де її зустрінуть король Чарльз III та королева Камілла.
Вранці у понеділок, 19 вересня, похорон закінчиться, і труна з тілом королеви буде доставлена процесією з Вестмінстерського палацу до Вестмінстерського абатства, де відбудеться державна панахида.
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