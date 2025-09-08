Три роки без королеви: згадуємо, якою була Єлизавета II за роки свого 70-річного царювання

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Єлизавета II була однією з монархів, що правили найдовше в історії. Вона зійшла на престол 6 лютого 1952 року, у день смерті її батька короля Георга VI та правила понад 70 років.

Вона була коронована у червні 1953 року у Вестмінстерському абатстві, а її коронацію показали по телевізору. Це була перша коронація британського монарха, яка транслювалася по телебаченню.

Принцеса Єлизавета / © Associated Press

Коронація королеви Єлизавети II / © Getty Images

Вона була одружена з принцом грецьким і данським Філіпом (після їхнього весілля, він носив титул герцога Единбурзького), у них у шлюбі народилося четверо дітей — троє синів — Чарльз, Ендрю та Едвард і дочка Анна.

Весілля Єлизавети II і Філіпа / © Associated Press

Королева Єлизавета II з маленькою принцесою Анною (ліворуч) і принцом Чарльзом (праворуч) / © Associated Press

Королева Єлизавета II і принц Філіп з дітьми в Балморалі / © Getty Images

Все своє життя королева була яскравою, вона віддавала перевагу такому гардеробу, який би робив її помітною в натовпі.

Королева Єлизавета II і принц Філіп / © Associated Press

Королева Єлизавета II і королева-мати Єлизавета / © Getty Images

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Королева Єлизавета II і принц Чарльз / © Getty Images

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Королева Єлизавета II і її останнє публічне фото, 6 вересня 2022 року / © Associated Press

Сьогодні королівська родина Британії згадує Єлизавету II у приватному порядку, жодних публічних заходів на цей день не заплановано.