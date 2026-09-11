Трималися за руки: Дональд і Меланія Трампи вперше вийшли разом після чуток про розлучення

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

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Дональд Трамп і його дружина Меланія вперше з’явилися разом на публіці після нової хвилі чуток про нібито їхнє розлучення.

Президент і перша леді США відвідали церемонію вшанування 25-х роковин терактів 11 вересня, яка відбулася у Пентагоні в Арлінгтоні поблизу Вашингтона.

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Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

До місця проведення заходу подружжя прибуло разом. Дональд і Меланія трималися за руки, а перед початком церемонії президент доторкнувся до руки дружини. Під час заходу вони сиділи поруч, кілька разів обмінялися поглядами, а перша леді усміхнулася чоловікові.

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Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

На церемонії зачитали імена 184 людей, які загинули внаслідок атаки на Пентагон 11 вересня 2001 року. Після кожного імені лунав удар дзвона. Загалом жертвами терактів у Нью-Йорку, Вашингтоні та Пенсильванії стали майже три тисячі людей.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Для меморіального заходу Меланія обрала стриманий образ у темних відтінках. На ній був графітовий костюм, що складався з однобортного приталеного жакета і широких штанів. Під жакет вона одягла чорну сорочку.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Аутфіт перша леді доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках. У неї було укладання з м’якими локонами і макіяж смокі-айс і з рожевою помадою.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд з’явився у темно-синьому костюмі, білій сорочці та червоній краватці. На лацкані його піджака була прикріплена традиційна брошка у вигляді американського прапора.

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Нагадаємо, спільний вихід подружжя відбувся після поширення в соцмережах повідомлень про те, що Меланія нібито вирішила розлучитися з чоловіком через його близьке спілкування з помічницею Наталі Гарп. Офіційних заяв про розрив або розлучення Дональд і Меланія Трамп не робили, а доказів романтичних стосунків президента з Гарп немає.

Наталі Гарп є однією з найближчих помічниць Трампа і часто супроводжує його під час поїздок та офіційних заходів. Саме її постійна присутність поруч із президентом стала приводом для численних пліток. Представник Меланії раніше відкинув ці припущення та назвав Гарп працьовитою співробітницею.

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