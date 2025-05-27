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Трималися за руки: папараці заскочили Еммануеля Макрона з дружиною Бріжит під час прогулянки у В'єтнамі
Після скандального інциденту в аеропорту подружжя Макронів демонструє, що у їхніх стосунках все гаразд.
Папараці заскочили президента Франції Еммануеля Макрона і його дружину Бріжит Макрон під час того, як вони прогулювалися Ханоєм. Подружжя трималося за руки.
Еммануель був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і взути й у чорні туфлі. Бріжит віддала перевагу чорному светру із золотим принтом на рукавах, чорним штаням-кльош і чорним шкіряним ботильйонам на високій грубій підошві. На талії у неї був чорний широкий пояс. Перша леді зібрала волосся в елегантну зачіску, зробила макіяж смокі-айс і завершила лук сережками і каблучками з камінням.
Нагадаємо, у Мережі вже другий день обговорюють скандальний момент між подружжям Макронів, коли Бріжит перед виходом із літака наче дала «ляпаса» Еммануелю. Користувачі припускають, що між першою леді та президентом сталася сварка.