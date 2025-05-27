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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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120
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1 хв

Трималися за руки: папараці заскочили Еммануеля Макрона з дружиною Бріжит під час прогулянки у В'єтнамі

Після скандального інциденту в аеропорту подружжя Макронів демонструє, що у їхніх стосунках все гаразд.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Бріжит та Еммануель Макрони

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Папараці заскочили президента Франції Еммануеля Макрона і його дружину Бріжит Макрон під час того, як вони прогулювалися Ханоєм. Подружжя трималося за руки.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Еммануель був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і взути й у чорні туфлі. Бріжит віддала перевагу чорному светру із золотим принтом на рукавах, чорним штаням-кльош і чорним шкіряним ботильйонам на високій грубій підошві. На талії у неї був чорний широкий пояс. Перша леді зібрала волосся в елегантну зачіску, зробила макіяж смокі-айс і завершила лук сережками і каблучками з камінням.

Нагадаємо, у Мережі вже другий день обговорюють скандальний момент між подружжям Макронів, коли Бріжит перед виходом із літака наче дала «ляпаса» Еммануелю. Користувачі припускають, що між першою леді та президентом сталася сварка.

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