Суспільство
269
1 хв

Тримає жалобу: герцогиня Софі в чорній сукні-сорочці на новому заході в Канаді

Герцогиня Единбурзька Софі цього тижня продовжує свій візит до Канади.

Ольга Кузьменко
Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Вчора, у третю річницю від дня смерті королеви Єлизавети II, герцогиня, як головнокомандувачка Південно-Альбертського легкого кавалерійського полку, відвідала арсенал Джефферсона в Едмонтонському гарнізоні в Альберті.

60-річна Софі знову одягла чорну сукню-сорочку (оскільки члени королівської сім’ї в жалобі за герцогинею Кентською), взула туфлі з гострим носком та перлиною деталлю від Jimmy Choo з нюдової лакованої шкіри.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Образ свій герцогиня Единбурзька доповнила золотими квітковими сережками з діамантами від Adore Jewels, підвіскою на золотому ланцюжку на шиї, легким макіяжем та акуратним манікюром у світлому відтінку. Її волосся було частково заколоте шпилькою ззаду і Софі усміхалася.

Герцогиня Софі вже понад п’ять днів перебуває в Канаді, раніше ми показували, в яких образах вона вже з’являлася на публічних заходах.

Герцогиня Единбурзька Софі в Канаді / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі в Канаді / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі в Канаді / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі в Канаді / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі в Канаді / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі в Канаді / © Getty Images

269
