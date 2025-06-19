ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
1 хв

Це аксесуар її мами: принцеса Катаріна-Амалія прийшла в особливому капелюшку на захід

Дівчина вирішила скористатися колекцією аксесуарів своєї матері.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Катаріна-Амалія та її батько

Катаріна-Амалія та її батько / © Getty Images

18 червня король Віллем-Александр вручив новий штандарт гусарському полку принцеси Катаріни-Амалії. На цю церемонію також прибула кронпринцеса.

21-річна спадкоємиця прийшла на захід у яскравій сукні від бельгійського бренду Natan, яку доповнила креативним бежевим капелюшком від Maison Fabienne Delvigne бежевого кольору, що нагадував квітку.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Цей незвичайний аксесуар насправді принцеса позичила у своєї мами королеви Максими. Головний убір Максима раніше неодноразово одягала, зокрема, носила його на заході 2015 року.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Також зазначимо, що ця поява принцеси на публіці була першою після того, як їй зробили операцію на руці. Декількома днями раніше вона впала з коня.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press

Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press

Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press

Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press

Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press

Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия_2 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия_1 / © Getty Images

© Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press

Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press

Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press

Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press

Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press

Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie