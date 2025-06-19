Це аксесуар її мами: принцеса Катаріна-Амалія прийшла в особливому капелюшку на захід

Катаріна-Амалія та її батько / © Getty Images

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18 червня король Віллем-Александр вручив новий штандарт гусарському полку принцеси Катаріни-Амалії. На цю церемонію також прибула кронпринцеса.

21-річна спадкоємиця прийшла на захід у яскравій сукні від бельгійського бренду Natan, яку доповнила креативним бежевим капелюшком від Maison Fabienne Delvigne бежевого кольору, що нагадував квітку.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Цей незвичайний аксесуар насправді принцеса позичила у своєї мами королеви Максими. Головний убір Максима раніше неодноразово одягала, зокрема, носила його на заході 2015 року.

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Королева Максима / © Getty Images

Також зазначимо, що ця поява принцеси на публіці була першою після того, як їй зробили операцію на руці. Декількома днями раніше вона впала з коня.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images © Getty Images © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press