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Це аксесуар її мами: принцеса Катаріна-Амалія прийшла в особливому капелюшку на захід
Дівчина вирішила скористатися колекцією аксесуарів своєї матері.
18 червня король Віллем-Александр вручив новий штандарт гусарському полку принцеси Катаріни-Амалії. На цю церемонію також прибула кронпринцеса.
21-річна спадкоємиця прийшла на захід у яскравій сукні від бельгійського бренду Natan, яку доповнила креативним бежевим капелюшком від Maison Fabienne Delvigne бежевого кольору, що нагадував квітку.
Цей незвичайний аксесуар насправді принцеса позичила у своєї мами королеви Максими. Головний убір Максима раніше неодноразово одягала, зокрема, носила його на заході 2015 року.
Також зазначимо, що ця поява принцеси на публіці була першою після того, як їй зробили операцію на руці. Декількома днями раніше вона впала з коня.