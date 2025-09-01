Це буде непросто: стали відомі подробиці навчання принцеси Леонор в авіаційній академії

Принцеса Леонор / © Getty Images

Новий навчальний рік спадкова іспанська принцеса Леонор проведе у Генеральній авіаційно-космічній академії у Сан-Хав’єрі, у Мурсії.

Вже з’явилися перші фотографії Леонор в академії, вона навіть була зазнімкована за штурвалом літака. Видання royalfamily.news розповідає про непростий графік, якому тепер доведеться слідувати принцесі Астурійській, навчаючись у цьому навчальному закладі.

Принцеса Леонор в академії / © Getty Images

Відомо, що день Леонор розпочинатиметься о 6:30 ранку. Після вмивання та сніданку заняття розпочинаються о 7:40 і тривають до 15:00 з короткою перервою у середині ранку. Вдень, з 16:00 до 18:00, продовжуються уроки та тренування, після чого слідує невеликий відпочинок. Вечеря подається о 20:30, а до 22:30 запанує абсолютна тиша.

«Це суворий розпорядок», — кажуть в академії, і принцеса вже знає, що це означає після свого перебування в Сарагосі та Марині, де були не менш суворі правила.

Леонор житиме в одній кімнаті з трьома іншими курсантками в жіночому гуртожитку із простими спальнями та загальними ванними наприкінці коридору. Академія надає все необхідне, хоча рекомендується взяти з собою предмети першої необхідності, такі як сонцезахисний крем, засіб від комах або налобний ліхтарик.

Принцеса Леонор в академії / © Getty Images

Найскладнішим етапом курсу стане навчання пілотуванню. Спочатку комп’ютерно-програмне забезпечення (CBT) і тренажери FTD допоможуть їй освоїти керування літаком Pilatus, а потім польоти з інструктором на навчальному літаку PC-21. Тільки після підтвердження навичок та впевненості їй буде дозволено здійснити свій перший самостійний політ — досягнення, яке дано далеко не кожному. Але, ми впевнені, принцеса впорається із завданням, як упорався свого часу та її батько.