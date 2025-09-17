ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

Це була дуже стара сукня: модний повтор королеви, який став черговою гучною заявою

Її Величність дбайливо зберігає своє вбрання і одягає на вижні заходи.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Король Віллем-Александр і королева Максима

Король Віллем-Александр і королева Максима / © Getty Images

У той час як увесь світ зайнятий візитом Дональда і Меланії Трамп до Великої Британії, де вони зустрілися з королем Чарльзом і королевою Каміллою, в іншій європейській монархії відбувся не менш важливий захід. 16 вересня в Нідерландах урочисто відкрили парламент, і на захід традиційно завітав монарх і його сім’я.

Король Віллем-Александр, а також королева Максима і три їхні доньки з’явилися на публіці в Гаазі. Максима була в сірій сукні від нідерландського дизайнера Яна Таміньяу, а також капелюсі з квітами.

Король Віллем-Александр, королева Максима і принцеса Катаріна-Амалія, 2025 рік / © Getty Images

Король Віллем-Александр, королева Максима і принцеса Катаріна-Амалія, 2025 рік / © Getty Images

Однак ця сукня Її Величності була не просто вбранням — Максима показала на особистому прикладі, що продовжує носити речі, які в її гардеробі давно, а також, що підтримує стійку моду.

Вперше цю сукню вона одягла 2011 року, коли ще була принцесою. Носила вона її на тому самому заході, що й цього разу.

Король Віллем-Александр і королева Максима, 2011 рік / © Getty Images

Король Віллем-Александр і королева Максима, 2011 рік / © Getty Images

Також цю сукню Максима одягла 2013 року на прийомі в Брунеї.

Королівська сім’я Нідерландів перебуває з дводенним візитом у Брунеї, 2013 рік / © Getty Images

Королівська сім’я Нідерландів перебуває з дводенним візитом у Брунеї, 2013 рік / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що також часто повторно одягає свої вечірні сукні Мері — нова королева Данії.

Красиві образи королеви Максими (48 фото)

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Король Віллем-Олександр та королева Максима на коронації / © Associated Press

Король Віллем-Олександр та королева Максима на коронації / © Associated Press

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Associated Press

Королева Максима / © Associated Press

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима і королева Летиція / © Getty Images

Королева Максима і королева Летиція / © Getty Images

Королева Максима і король Віллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима і король Віллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
85
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie