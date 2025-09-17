Це була дуже стара сукня: модний повтор королеви, який став черговою гучною заявою

Король Віллем-Александр і королева Максима / © Getty Images

У той час як увесь світ зайнятий візитом Дональда і Меланії Трамп до Великої Британії, де вони зустрілися з королем Чарльзом і королевою Каміллою, в іншій європейській монархії відбувся не менш важливий захід. 16 вересня в Нідерландах урочисто відкрили парламент, і на захід традиційно завітав монарх і його сім’я.

Король Віллем-Александр, а також королева Максима і три їхні доньки з’явилися на публіці в Гаазі. Максима була в сірій сукні від нідерландського дизайнера Яна Таміньяу, а також капелюсі з квітами.

Король Віллем-Александр, королева Максима і принцеса Катаріна-Амалія, 2025 рік / © Getty Images

Однак ця сукня Її Величності була не просто вбранням — Максима показала на особистому прикладі, що продовжує носити речі, які в її гардеробі давно, а також, що підтримує стійку моду.

Вперше цю сукню вона одягла 2011 року, коли ще була принцесою. Носила вона її на тому самому заході, що й цього разу.

Король Віллем-Александр і королева Максима, 2011 рік / © Getty Images

Також цю сукню Максима одягла 2013 року на прийомі в Брунеї.

Королівська сім’я Нідерландів перебуває з дводенним візитом у Брунеї, 2013 рік / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що також часто повторно одягає свої вечірні сукні Мері — нова королева Данії.