Це було 45 років тому: якою була дизайнерка весільної сукні принцеси Діани за роботою

Елізабет Емануель 2022 року / © Associated Press

Реклама

29 липня 1981 року світ побачив одну з найкультовіших і найвідоміших весільних суконь усіх часів — розкішне вбрання, в якому леді Діана Спенсер вийшла заміж за спадкоємця британського престолу принца Чарльза. Церемонія вінчання відбувалася в соборі Святого Павла у Лондоні.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза / © Associated Press

Весільне вбрання Діани було розроблено подружньою парою валлійських модельєрів Девідом та Елізабет Емануель. Але у день вінчання у них був по-особливому насичений день, адже вони продовжували координувати усі процеси пов’язані з образом нареченої.

Реклама

Дизайнерка Елізабет Емануель поправляє шлейф сукні / © Getty Images

Зокрема в кадр фотографів попав момент, коли Елізабет Емануель поправляла шлейф сукні Діани. Для церемонії вона обрала блакитну сукню у білий горошок, яку доповнювали білі манжети і комір. Відповідно до правил вона також надягла капелюшок до церкви, яким став обідок з бантом і вуаллю.

Реклама

Новини партнерів