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Це було 45 років тому: якою була дизайнерка весільної сукні принцеси Діани за роботою
Попри те, що сукня була вже готова, дизайнери продовжувати активно працювати у день весілля.
29 липня 1981 року світ побачив одну з найкультовіших і найвідоміших весільних суконь усіх часів — розкішне вбрання, в якому леді Діана Спенсер вийшла заміж за спадкоємця британського престолу принца Чарльза. Церемонія вінчання відбувалася в соборі Святого Павла у Лондоні.
Весільне вбрання Діани було розроблено подружньою парою валлійських модельєрів Девідом та Елізабет Емануель. Але у день вінчання у них був по-особливому насичений день, адже вони продовжували координувати усі процеси пов’язані з образом нареченої.
Зокрема в кадр фотографів попав момент, коли Елізабет Емануель поправляла шлейф сукні Діани. Для церемонії вона обрала блакитну сукню у білий горошок, яку доповнювали білі манжети і комір. Відповідно до правил вона також надягла капелюшок до церкви, яким став обідок з бантом і вуаллю.