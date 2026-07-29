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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
207
Час на прочитання
1 хв

Це було 45 років тому: якою була дизайнерка весільної сукні принцеси Діани за роботою

Попри те, що сукня була вже готова, дизайнери продовжувати активно працювати у день весілля.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Елізабет Емануель

Елізабет Емануель 2022 року / © Associated Press

29 липня 1981 року світ побачив одну з найкультовіших і найвідоміших весільних суконь усіх часів — розкішне вбрання, в якому леді Діана Спенсер вийшла заміж за спадкоємця британського престолу принца Чарльза. Церемонія вінчання відбувалася в соборі Святого Павла у Лондоні.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза / © Associated Press

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза / © Associated Press

Весільне вбрання Діани було розроблено подружньою парою валлійських модельєрів Девідом та Елізабет Емануель. Але у день вінчання у них був по-особливому насичений день, адже вони продовжували координувати усі процеси пов’язані з образом нареченої.

Дизайнерка Елізабет Емануель поправляє шлейф сукні / © Getty Images

Дизайнерка Елізабет Емануель поправляє шлейф сукні / © Getty Images

Зокрема в кадр фотографів попав момент, коли Елізабет Емануель поправляла шлейф сукні Діани. Для церемонії вона обрала блакитну сукню у білий горошок, яку доповнювали білі манжети і комір. Відповідно до правил вона також надягла капелюшок до церкви, яким став обідок з бантом і вуаллю.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
207
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