- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 482
- Час на прочитання
- 1 хв
Це було чарівно: як принцеса Діана з’явилася на великодній службі в однакових луках із сином Вільямом
Кожної великодньої неділі члени королівської родини збираються у Віндзорському замку на церковну службу та традиційну трапезу.
Цій традиції вже багато років, і цього року сім'я на чолі з королем Чарльзом та королевою Каміллою, а також родиною Уельських приїхала до каплиці Святого Георгія на службу.
Цього року принц Вільям і двоє його синів — принц Джордж і Луї — з'явилися на службі у схожих образах.
А ми знайшли архівне фото, датоване 1987 роком, коли принцеса Діана та її син принц Вільям були в однаковому вбранні на великодній службі. Вони обоє одягли блідо-блакитні пальта з білим оздобленням. А поряд з ними на фото зображено маленького сина принцеси Анни — Пітера Філліпса.
До речі, на службі цього року Пітер вперше з'явився зі своєю нареченою Гаррієт Сперлінг, весілля з якою заплановано на 6 червня цього року.