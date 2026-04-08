Це було чарівно: як принцеса Діана з’явилася на великодній службі в однакових луках із сином Вільямом

Кожної великодньої неділі члени королівської родини збираються у Віндзорському замку на церковну службу та традиційну трапезу.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Діана з сином принцом Вільямом та маленьким сином принцеси Анни - Пітером Філіпсом

Цій традиції вже багато років, і цього року сім'я на чолі з королем Чарльзом та королевою Каміллою, а також родиною Уельських приїхала до каплиці Святого Георгія на службу.

Сім'я Уельських дорогою на великодню службу / © Associated Press

Цього року принц Вільям і двоє його синів — принц Джордж і Луї — з'явилися на службі у схожих образах.

Принци Джордж, Луї та їхній батько Вільям / © Associated Press

А ми знайшли архівне фото, датоване 1987 роком, коли принцеса Діана та її син принц Вільям були в однаковому вбранні на великодній службі. Вони обоє одягли блідо-блакитні пальта з білим оздобленням. А поряд з ними на фото зображено маленького сина принцеси Анни — Пітера Філліпса.

Принцеса Діана і принц Вільям, а також Пітер Філліпс, на Великдень 1987 року / © Getty Images

До речі, на службі цього року Пітер вперше з'явився зі своєю нареченою Гаррієт Сперлінг, весілля з якою заплановано на 6 червня цього року.

