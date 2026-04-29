Це було гарно: як принцеса Кейт зробила реверанс перед королевою Єлизаветою II у день свого весілля з Вільямом

Весілля Кейт та Вільяма 2011 року / © Associated Press

Церемонія вінчання Кейт Міддлтон та принца Вільяма проходила 29 квітня 2011 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Після того, як пара дала весільні обітниці перед архієпископом Кентерберійським, і принц Вільям одягнув на палець своєї дружини обручку з валлійського золота, пара пройшлася абатством до виходу і дорогою привітала королеву Єлизавету II і принца Філіпа.

Реверанс принцеси Кейт на весіллі з Вільямом королеві Єлизаветі II / © Associated Press

Кетрін, яка отримала напередодні весілля від королеви титул герцогині Кембриджської, присіла в реверансі перед Її Величністю, а принц Вільям, новоспечений герцог Кембриджський, поклонився головою.

Реверанс принцеси Кейт на весіллі з Вільямом королеві Єлизаветі II / © Associated Press

Того ж дня королева Єлизавета II після весілля онука заявила своєму чоловікові принцу Філіпу: «Це було справді чудово, чи не так?». У той момент Її Величність добре усвідомлювала, що тепер їй точно нема про що турбуватися і наступність поколінь забезпечена.

