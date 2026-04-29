ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
1 хв

Це було гарно: як принцеса Кейт зробила реверанс перед королевою Єлизаветою II у день свого весілля з Вільямом

За п’ятнадцять років подружнього життя Кетрін стала просто майстринею реверансів.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Весілля Кейт та Вільяма 2011 року

Весілля Кейт та Вільяма 2011 року / © Associated Press

Церемонія вінчання Кейт Міддлтон та принца Вільяма проходила 29 квітня 2011 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Після того, як пара дала весільні обітниці перед архієпископом Кентерберійським, і принц Вільям одягнув на палець своєї дружини обручку з валлійського золота, пара пройшлася абатством до виходу і дорогою привітала королеву Єлизавету II і принца Філіпа.

Реверанс принцеси Кейт на весіллі з Вільямом королеві Єлизаветі II / © Associated Press

Кетрін, яка отримала напередодні весілля від королеви титул герцогині Кембриджської, присіла в реверансі перед Її Величністю, а принц Вільям, новоспечений герцог Кембриджський, поклонився головою.

Того ж дня королева Єлизавета II після весілля онука заявила своєму чоловікові принцу Філіпу: «Це було справді чудово, чи не так?». У той момент Її Величність добре усвідомлювала, що тепер їй точно нема про що турбуватися і наступність поколінь забезпечена.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
141
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie