Це було мило: принцеса Анна тепло привітала собаку на садовій вечірці і це заскочили на фото
Королівська принцеса Анна відвідала першу садову вечірку у Букінгемському палаці разом із членами своєї родини.
Після офіційної частини біля палацу члени королівської родини, включаючи короля Чарльза та королеву Каміллу, спустилися в сад до гостей.
Принцеса Анна обрала для вечірки образ у кремових відтінках. Вона була в пальті та капелюсі з широкими крисами, в руках тримала клатч і одягла рукавички, а взута була в туфлі на підборах. Під пальтом у королівської принцеси виднілася помаранчева сукня.
Фотографи зазнімкували милий момент, коли принцеса Анна присіла привітатися з кокер-спанієлем, вітаючи перед цим його господиню. Сестра короля, як і вся їхня сім’я любить собак і завжди тепло ставиться до них під час публічних виходів.
