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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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196
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Це було не для Камілли: подруга Меган Маркл пролила світло на загадковий пост герцогині

Вчора, коли Меган лише поділилася загадковим відео у своєму Instagram, деякі королівські шанувальники вирішили, що це подарунок для королеви Камілли, яка святкувала цього дня 78-річчя.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Але, друзі герцогині Сассекської підтвердили, що саме вони отримали подарунки на день народження, що викликали плутанину в соціальних мережах.

Меган Маркл опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео із коробкою рожевого вина As Ever, а ще одна коробка вина була прикрашена квітами та персиками.

Подарунки від Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Подарунки від Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

До відео Меган прикріпила загадкове повідомлення: «Надсилаю привітання з днем народження (і близьким, і далеким) моїм дамам». На той час було неясно, кому саме вона відправляє вино, але відео було опубліковано в той час, коли було опубліковано нову фотографію королеви на честь її 78-річчя.

Однак тепер з’ясувалося, що рожеве вино подарували двом подругам Меган — Гізер Дорак і Джеймі Керн Лімі.

Дорак опублікувала в Instagram знімок коробки, яка була зображена на фотографії Меган в Instagram, разом із гілочкою лаванди і написала:

«Ти знаєш, як змусити друга відчути себе особливим, @ meghan».

Гізер Дорак в Instagram, фото: heatherdorak

Гізер Дорак в Instagram, фото: heatherdorak

Тим часом Керн Ліма, якій виповнилося 48 років, отримала подарункову коробку з квітами та персиками та написала: «@meghan, дякую за найчарівніший кошик до дня народження! Наша дружба це подарунок, як і твоя прекрасна душа!».

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який сюрприз для королеви Камілли зробив її чоловік король Чарльз.

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