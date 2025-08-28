Це було сім років тому: Меган Маркл показала нові фото зі свого весілля з принцом Гаррі

Весілля Меган і Гаррі / © Associated Press

У новому епізоді серіалу Netflix «З любов’ю, Меган» герцогиня розповіла про своє весілля та показала знімки, які раніше не бачила публіка.

Це дві світлини нареченого та нареченої з вечірнього прийому: денний та з танцполу. Після весільної церемонії та денного прийому у Віндзорському замку Меган переодяглася у сукню Stella McCartney з відкритою спиною та американською проймою для вечірки, що минула у Фрогмор-гаусі.

День весілля Меган і Гаррі / © Netflix

Фото зліва всім добре відомо, а на знімку праворуч можна побачити, як Меган та Гаррі запалювали на танцполі, і як проводили вечір їхні гості.

Цього року пара відсвяткувала 7-му річницю свого весілля, а ми розповідали двадцять найцікавіших фактів про нього.