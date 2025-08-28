ТСН у соціальних мережах

Суспільство
Суспільство
139
1 хв

Це було сім років тому: Меган Маркл показала нові фото зі свого весілля з принцом Гаррі

Меган Маркл часто розповідає про свої стосунки та згадала про те, як відбувалося їхнє із принцом Гаррі королівське весілля 2018 року.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Весілля Меган та Гаррі

Весілля Меган і Гаррі / © Associated Press

У новому епізоді серіалу Netflix «З любов’ю, Меган» герцогиня розповіла про своє весілля та показала знімки, які раніше не бачила публіка.

Це дві світлини нареченого та нареченої з вечірнього прийому: денний та з танцполу. Після весільної церемонії та денного прийому у Віндзорському замку Меган переодяглася у сукню Stella McCartney з відкритою спиною та американською проймою для вечірки, що минула у Фрогмор-гаусі.

День весілля Меган і Гаррі / © Netflix

День весілля Меган і Гаррі / © Netflix

Фото зліва всім добре відомо, а на знімку праворуч можна побачити, як Меган та Гаррі запалювали на танцполі, і як проводили вечір їхні гості.

Цього року пара відсвяткувала 7-му річницю свого весілля, а ми розповідали двадцять найцікавіших фактів про нього.

Весілля Меган і Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган і Гаррі / © Associated Press

139
