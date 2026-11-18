Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

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Кейт Міддлтон приготувала особливий сюрприз на церемонію вручення премії Earthshot Prize 2026 у Мумбаї, а її послання мало для неї глибоко особисте значення.

Принцеса зненацька з’явилася на сцені та виголосила зворушливу промову про зв’язок між природою, здоров’ям і зціленням, після чого вручила останню нагороду вечора.

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Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Виступ принцеси Уельської тримався в секреті, і навіть знаменитості та інші ведучі, які були присутні на церемонії, не знали, що вона там виступатиме.

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«Природа безцінна. Ми не відокремлені від цього. Ми її частина, глибоко пов’язані з нею як видимими, так і невидимими способами. Здоров’я планети та нашого природного світу невіддільне від нашого власного, і коли воно процвітає, процвітаємо і ми.

Я на власні очі бачила, як природа має силу зцілювати і збагачувати наше повсякденне життя, але багато що, як і раніше під загрозою», — сказала Кейт у своїй промові, цитує її слова журнал People.

Хоча вона безпосередньо не згадала про свій діагноз — рак, її слова перегукувалися з особистими роздумами, якими вона поділилася лише кілька днів тому, про те, як знаходила втіху в природі під час одужання.

Принцеса Уельська Кейт і принц Вільям / © Getty Images

«На щастя є підстави для надії. В усьому світі люди знаходять нові способи захищати, відновлювати та оберігати навколишній світ. Вони нагадують нам, що світле майбутнє — це те, чого ми всі можемо досягти разом. Подібно до того, як природа знаходить способи адаптуватися та процвітати, так і ми можемо це робити, якщо підтримуватимемо нові ідеї та даватимемо їм можливість розвиватися», — сказала принцеса.

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Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Нагадаємо, на церемонії Кетрін з’явилася у сукні бордово-червоного відтінку від дизайнера Mahima Mahajan, а її вечірній образ доповнював гарнітур із колекції королеви Єлизавети II — діамантово-смарагдове кольє з пензликами та парні сережки-підвіски.

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