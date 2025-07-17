Це було сміливо для того часу: пікантні подарунки королеви Вікторія та принца Альберта одне одному

Королева Вікторія та принц Альберт / © Getty Images

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Королева Великої Британії Вікторія увійшла в історію як одна з найвідоміших правительок, а також як жінка, яка любила свого чоловіка — принца Альберта. Після його смерті вона носила жалобу до кінця життя. Протягом усього шлюбу вони вважалися ідеалом щасливої та відданої пари. Вікторі та Альберт були одружені 21 рік.

Однак у молодості вони були досить ризикованою парою. За розповідями історикині Емі Боїнгтон, Вікторія та Альберт мали чудове сексуальне життя, і на дні народження вони із задоволенням обмінювалися, за мірками того часу, досить сексуальними, інтимними та романтичними подарунками.

1. Портрет 24-річної королеви Вікторії

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1943 року королева Вікторія замовила таємно чоловікові подарунок — свій портрет. Картина вважалася на той час дуже сексуальною, а написав її німецький художник Франц Ксавер Вінтергальтер. Вона вручила її своєму чоловікові на його 24-річчя. На портреті Вікторія відпочиває на подушці з червоного оксамиту. Це інтимний портрет, на якому вона зображена в дуже спокусливій позі: її плечі оголені, а волосся наполовину розпущене, воно спадає вниз, немов вона готова кинутися на Альберта.

Принцу Альберту картина так сподобалася, що він повісив її у своїй особистій кімнаті у Віндзорському замку, щоб її бачив тільки він. Вікторія пізніше назвала цей портрет улюбленою картиною Альберта.

2. Картина «Флоринда»

Ця робота Франца Ксавера Вінтергальтера була куплена королевою Вікторією для принца Альберта на його 33-й день народження. Вона називається «Флоринда» і була написана 1852 року. Картина сповнена еротичної напруги та оголених жінок. Подружжя повісило її в Осборн-гаусі на острові Вайт, у своїй вітальні перед письмовими столами.

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3. Картина «Алегро»

Вікторія купила картину «Алегро» для Альберта на день народження 1848 року. Її написав Вільям Едвард Фрост, і, по суті, вона зображує три грації, дочки Зевса. Ця картина також висіла у Осборн-гаусі, приморському маєтку пари.

4. Скульптура для Вікторії

Принц Альберт замовив статую в натуральну величину, яка зображала його як грецького воїна. Її створив скульптор Еміль Вольф 1841 року і вона прибула до Віндзорського замку 1844 року. Вікторія була в захваті і записала у своєму щоденнику, що статуя дуже гарна. Їй подобалося бачити ноги чоловіка, але Альберт мав сумніви. Через два роки, 1846-го, принц, думаючи, що голі ноги і ступні це занадто — наказав прибрати статую. На заміну Альберт замовив іншу статую і подбав про те, щоб туніка прикривала його набагато більше, і вдягнув сандалі, бо, мабуть, так було пристойніше на його думку.

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Всі ці дивовижні твори мистецтва сьогодні перебувають у Королівській колекції.