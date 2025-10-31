Це було в його спальні: дивність принца Ендрю, яка викликає занепокоєння

Принц Ендрю / © Associated Press

Реклама

Декілька колишніх співробітників палацу раніше розповіли про те, що вони бачили в колишній спальні Ендрю в Букінгемському палаці під час його перебування там плюшевих ведмедиків на ліжку. Шарлотта Бріггс, колишня покоївка, що служила у палаці в середині 90-х, стверджувала, що на ліжку принца лежали 72 м’які іграшки, пише Express.

Вона розповіла, що іграшки потрібно було розкладати за розміром, і співробітникам потрібно було цілий день, щоб навчитися розкладати їх саме так, я подобалось принцу.

Принц Ендрю / © Associated Press

В інтерв’ю The Sun вона заявила: «Щойно я отримала роботу, мені розповіли про плюшеві іграшки і докладно пояснювали, як вони повинні лежати. Я навіть мала день навчання. Все повинно було бути ідеально. Це було так незвичайно. Йому дуже сподобалися плюшеві іграшки, і він дуже чітко позначив, як хоче їх розмістити».

Реклама

Повідомляється, що найбільші плюшеві іграшки розташовувалися ззаду, а решта — у порядку зменшення розміру, аж до найменших — спереду. Шарлотта стверджувала, що два найулюбленіші плюшеві ведмедики принца сиділи на тронах з червоного дерева біля його ліжка.

А королівська біографка Інгрід Сьюард, чию останню книжку «Моя мама і я» було опубліковано 15 лютого, припустила, що його колишня дружина Сара Фергюсон спала серед плюшевих ведмедиків під час їхнього спільного життя. Фахівчиня зазначила, що протягом усього їхнього шлюбу на його ліжку її оточували «приблизно дюжина плюшевих ведмедиків».

Сара та Ендрю / © Associated Press

Тим часом у документальному фільмі ITV про Ендрю стверджувалося, що існували рукописні інструкції щодо розміщення іграшок та інших речей у його кімнаті. Колишній співробітник королівської охорони Пол Пейдж розповів, що в рукописному посібнику нібито були зображені два іграшкові бегемоти, чорна пантера та ведмеді, а також три подушки з написами «Тато», «Качки» та «Принц».

Ендрю із сестрою Ганною та братом Едвардом / © Getty Images

Нагадаємо, вчора Букінгемський палац опублікував офіційну заяву, в якій повідомлялося, що Ендрю позбавили титулу принца, і тепер його називатимуть просто Ендрю Маунтбеттен Віндзор.