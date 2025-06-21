Це було вбрання з оригінальними рукавами: королева Іспанії Летиція з'явилася у волошковій сукні

Королева Летиція / © Getty Images

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Захід відбувся у Королівському муніципальному театрі Брюгге, Бельгія. У межах заходу король та королева зустрілися з іспанськими студентами коледжу, а також зі студентами, які відвідують заняття з іспанської мови.

Король Філіпп і королева Летиція / © Getty Images

Летиція з’явилася на публіці цього разу в своєму улюбленому бренді Carolina Herrera. Вона носила сукню міді приталеного фасону, яка була виконана в розкішному волошковому кольорі. У сукні були оригінальні рукави-ліхтарики із зав’язками.

Королева Летиція / © Getty Images

Своє вбрання королева Іспанії доповнила бежевими туфлями та невеликою сумкою від бренду Magrit. У вухах у королеви можна побачити сережки з камінням синього кольору, а на руці золоту каблучку Coreterno з написом італійською мовою Amore che tutto move (любов рухає всім) — подарунком від її дочок, з яким вона ніколи не розлучається. Це цитата, натхненна останнім рядком твору Данте Аліг’єрі «Божественна комедія». На внутрішньому боці написано фразу, натхненну англійською баладою середньовіччя: «Поки я існую, тебе любитимуть».

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Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Associated Press Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція / © Associated Press Королева Летиція / © Associated Press Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція та Джилл Байден / © Associated Press