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Це було вбрання з оригінальними рукавами: королева Іспанії Летиція з'явилася у волошковій сукні
20 червня король Іспанії Філіп VI та його дружина королева Летиція відвідали церемонію закриття навчального року в Коледжі Європи (College of Europe), проведену на честь 75-річчя заснування.
Захід відбувся у Королівському муніципальному театрі Брюгге, Бельгія. У межах заходу король та королева зустрілися з іспанськими студентами коледжу, а також зі студентами, які відвідують заняття з іспанської мови.
Летиція з’явилася на публіці цього разу в своєму улюбленому бренді Carolina Herrera. Вона носила сукню міді приталеного фасону, яка була виконана в розкішному волошковому кольорі. У сукні були оригінальні рукави-ліхтарики із зав’язками.
Своє вбрання королева Іспанії доповнила бежевими туфлями та невеликою сумкою від бренду Magrit. У вухах у королеви можна побачити сережки з камінням синього кольору, а на руці золоту каблучку Coreterno з написом італійською мовою Amore che tutto move (любов рухає всім) — подарунком від її дочок, з яким вона ніколи не розлучається. Це цитата, натхненна останнім рядком твору Данте Аліг’єрі «Божественна комедія». На внутрішньому боці написано фразу, натхненну англійською баладою середньовіччя: «Поки я існую, тебе любитимуть».