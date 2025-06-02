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Це було зворушливо: 81-річна королева Швеції вручила квітку дреґ-артисту
Королева несподівано з’явилася у популярному шоу.
81-річна королева Швеції Сільвія з’явилася у випуску програми TV4 What a Life! , присвяченому артисту Крістеру Ліндару, який багато років зображував Її Величність.
Шоу включало висловлення королевою своєї вдячності Ліндару за багаторічну роботу в дреґ-шоу-групі After Dark.
На сцені королева також вручила артистові троянду — жест, який перегукувався з моментом 1977 року, коли Ліндар вручив їй троянду з тієї ж сцени. Це було зворушливо та викликало багато емоцій як у актора, так і у публіки.
Її Величність одягла для цього моменту довгу сукню, а також розкішну тіару, яка називається Napoleonic Cut Steel Tiara.
Цікаво те, що тіару не носили привселюдно понад століття, поки Сільвія після весілля з Карлом XVI Густавом не почала надівати її на громадські заходи. Також цей дорогоцінний аксесуар дуже любить донька Сільвії — кронпринцеса Вікторія.