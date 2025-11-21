Це було зворушливо: принцесу Кейт заскочили в момент обіймів зі співачкою, яка теж поборола рак

Джессі Джей та принцеса Уельська / © Associated Press

Кейт Міддлтон та попспівачка Джессі Джей обидві боролися з раком і зустрілися на Королівському вар’єрі в лондонському Альберт-голі. Кейт обійняла виконавицю, яка пізніше зізналася, що їх обійми було викликано їхньою спільною боротьбою з раком.

«Як мама мамі, яка нещодавно перемогла рак, я просто хотіла її обійняти», — пізніше пояснила Джессі цей момент виданню The Independent. «Ми визнали, що це нелегко пережити, особливо на очах у громадськості», — додала вона.

Королівське вар’єте стало особливим для принцеси Кейт та її чоловіка, принца Вільяма, оскільки це була їхня перша поява на червоній доріжці за два роки, оскільки раніше Кейт скоротила свої королівські обов’язки на час проходження лікування від раку 2024 року.

Кейт мала чарівний вигляд на заході одягнена у темно-зелену оксамитову сукню від Talbot Runhof, а у вухах у неї були сережки-люстри, які колись належали королеві Єлизаветі II.