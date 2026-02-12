Ендрю Маунтбаттен-Віндзор / © Getty Images

У лютому 2022 року колишній герцог Йоркський врегулював судову суперечку з нині покійною Вірджинією Джуффре, яка стверджувала, що її у 17-річному віці тричі змусили зайнятися сексом із сином королеви.

Тоді після тривалої судової тяжби Ендрю Маунтбаттен-Віндзор позичив 12 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 16,5 мільйонів доларів) у своїх батьків — королеви Єлизавети II і принца Філіпа, та брата Чарльза для виплати компенсації Вірджинії Джуффре. Але й досі нічого не повернув.

Експринц Ендрю та Вірджинія Джуффре

Видання The Sun пише, що покійна королева виділила 7 мільйонів фунтів стерлінгів на врегулювання суперечки 2022 року, а ще 3 мільйони фунтів стерлінгів надійшли зі спадщини принца Філіпа через рік після його смерті. Також близько 1,5 мільйонів фунтів стерлінгів було виплачено тодішнім принцом Чарльзом.

Ендрю мав план продати швейцарське гірськолижне шале, щоб погасити багатомільйонні кредити королівської родини, але пізніше з'ясувалося, що він практично нічого не отримав від продажу, оскільки шале у фешенебельному швейцарському курортному місті Верб'є було обтяжене величезними іпотечними боргами.

Колишній принц Ендрю / © Getty Images

Тоді 2022 року сім'я Віндзорів погодилася профінансувати врегулювання судової тяжби вважаючи, що це допоможе покласти край скандалу до платинового ювілею правління королеви Єлизавети II того ж року.

«Вони повірили його брехні та допомогли йому спробувати зам'яти проблему. Його власна мати, покійна королева, була невтішна через цей скандал. Але вона не могла змиритися з думкою про те, щоб вигнати Ендрю, який ще залишався її улюбленим сином», — розповідає джерело.

Важко уявити, що герцог Единбурзький міг припустити, що його заощадження в результаті буде витрачено на «мовчання».

Нагадаємо, сам Ендрю завжди заперечував, що мав якісь сексуальні стосунки із неповнолітніми дівчатами. Однак виплативши Вірджинії велику суму грошей, він убезпечив себе в тому, що йому не доведеться постати перед судом, хоча від моменту, як випливли нові факти, це вже під сумнівом.

Фото експринца Ендрю, який стоїть над невідомою дівчиною, із файлів Епштейна / © Associated Press

Король Чарльз нещодавно зробив офіційну заяву, в якій сказав, що готовий підтримати будь-які розслідування з цього питання, якщо це буде потрібно.

Король Чарльз III / © Getty Images

