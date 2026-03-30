Це був ідеальний ранок: стало відомо, як помер чоловік королеви Єлизавети II

Сьогодні стало відомо причину його смерті і виявилося, що це не зовсім старість, хоча чоловікові королеви Єлизавети II на той момент було 99 років.

Як стало відомо з нової біографічної книжки про королеву, принц Філіп майже вісім років до своєї смерті боровся з раком підшлункової залози, про що повідомив біограф Г’юго Вікерс.

Він також розкрив інформацію про те, як герцог Единбурзький провів останні години свого життя.

Принц Філіп помер у Віндзорському замку 9 квітня 2021 року, за два місяці до свого 100-річчя, і в свідоцтві про смерть як причину було зазначено «похилу вікову категорію».

В останню ніч свого життя принц Філіп, вислизнувши від медсестер, пересувався коридором замку, спираючись на ходунки, після чого налив собі пива і випив його в вітальні Дубової кімнати. Наступного ранку принц підвівся з ліжка, прийняв ванну, сказав, що погано почувається, ліг і помер.

На жаль, його дружина королева Єлизавета II не встигла попрощатися з ним чи хоча б поговорити, що її сильно розлютило. Монархиня прожила ще півтора роки та померла 8 вересня 2022 року у замку Балморал.