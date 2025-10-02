ТСН у соціальних мережах

Це досить інтимно: королівський фотограф поділився новим знімком Кейт і Вільяма Уельських

Фотограф Метт Портеус, який зробив чудові фотографії Кейт і Вільяма Уельських у день державного бенкету у Віндзорі раніше минулого місяця, поділився ще одним фото.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Вільям та принцеса Кейт

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Getty Images

У своєму Instagram фотограф представив ще одну світлину принцеси Уельської Кейт та її чоловіка принца Вільяма.

«Чиста елегантність, що назавжди збереглася в часі», — написав під знімком королівський фотограф.

Кейт і Вільям Уельські / © instagram.com/mattporteous

Кейт і Вільям Уельські / © instagram.com/mattporteous

На фото Уельські тримаються за руки — рідкісний кадр для королівської пари.

Фото було зроблено 17 вересня у Віндзорському замку під час бенкету, який відбувся на честь державного візиту президента Дональда Трампа до Великої Британії.

Принцеса Уельська та Президент Трамп / © Associated Press

Принцеса Уельська та Президент Трамп / © Associated Press

Метт Портеус протягом багатьох років був одним із фотографів принца Вільяма і принцеси Кейт і робив їхні фотографії з особливих випадків, включаючи різдвяні листівки з їхніми дітьми — 12-річним принцом Джорджем, 10-річною принцесою Луартою та 7-річним принцем Луї.

Кейт і Вільям Уельські, фото від палацу / © Instagram принца і принцеси Уельских

Кейт і Вільям Уельські, фото від палацу / © Instagram принца і принцеси Уельских

Нагадаємо, на цьому бенкеті принцеса Кейт з’явилася у золотій сукні Phillipa Lepley, а ми зібрали добірку її інших образів із подібних заходів.

