Це дуже гарна сукня: королева Максима відвідала Прагу в білому вбранні та капелюшку

Пара прибула до Чехії з державним візитом і їх урочисто зустріли президент та перша леді на вітальній церемонії у Празькому Граді.
Максима одягла білу сукню від нідерландського бренду Jan Taminiau. Це було вбрання довжини міді з довгими рукавами і приголомшливим ажурним верхом у вигляді великих квітів. На талії сукню доповнював пояс-джгут.
Образ королева доповнила туфлями-човниками, капелюхом з широкими крисами та бантом, а також клатчем. У вухах у королеви сяяли сережки з діамантами та перлинами, а на плечі велика брошка у такому ж дизайні.
Цю чарівну сукню королева одягає тільки з особливих випадків. У білій сукні з ажурним верхом вона також з’являлася в Лондоні 2023 року на коронації короля Чарльза, яка відбулася у Вестмінстерському абатстві.