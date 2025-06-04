Це дуже гарна сукня: королева Максима відвідала Прагу в білому вбранні та капелюшку

Королева Максима та перша леді Чехії Єва Павлова / © Getty Images

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Пара прибула до Чехії з державним візитом і їх урочисто зустріли президент та перша леді на вітальній церемонії у Празькому Граді.

Максима одягла білу сукню від нідерландського бренду Jan Taminiau. Це було вбрання довжини міді з довгими рукавами і приголомшливим ажурним верхом у вигляді великих квітів. На талії сукню доповнював пояс-джгут.

Королева Максима / © Getty Images

Образ королева доповнила туфлями-човниками, капелюхом з широкими крисами та бантом, а також клатчем. У вухах у королеви сяяли сережки з діамантами та перлинами, а на плечі велика брошка у такому ж дизайні.

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Королева Максима і перша леді Чехії Єва Павлова / © Getty Images

Цю чарівну сукню королева одягає тільки з особливих випадків. У білій сукні з ажурним верхом вона також з’являлася в Лондоні 2023 року на коронації короля Чарльза, яка відбулася у Вестмінстерському абатстві.

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