Це фото королеви Летиції зворушило шанувальників: що зробила дружина короля Іспанії
Король та королева Іспанії вчора відвідували природний парк біля озера Санабрія в Саморі, який постраждав від пожеж, які цього місяця обрушилися на регіон.
Королева Летиція та її чоловік король Філіп VI перервали свою відпустку, щоб зустрітися з людьми. Вони люб’язно спілкувалися з публікою, а також фотографи зробили ось таке дуже миле фото, яке зворушило багатьох шанувальників Летиції до глибини душі.
На знімку королева ніжно гладить маленьку дівчинку по щоці і щось каже їй, а вона відповідає їй з усмішкою на обличчі.
Нагадаємо, такі фото любить робити з дітьми принцеса Уельська Кетрін. Вона завжди небайдужа до маленьких шанувальників і на заходах завжди приділяє їм увагу.