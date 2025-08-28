ТСН у соціальних мережах

Це фото королеви Летиції зворушило шанувальників: що зробила дружина короля Іспанії

Король та королева Іспанії вчора відвідували природний парк біля озера Санабрія в Саморі, який постраждав від пожеж, які цього місяця обрушилися на регіон.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція та її чоловік король Філіп VI перервали свою відпустку, щоб зустрітися з людьми. Вони люб’язно спілкувалися з публікою, а також фотографи зробили ось таке дуже миле фото, яке зворушило багатьох шанувальників Летиції до глибини душі.

На знімку королева ніжно гладить маленьку дівчинку по щоці і щось каже їй, а вона відповідає їй з усмішкою на обличчі.

Корольова Летиція / © Getty Images

Корольова Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, такі фото любить робити з дітьми принцеса Уельська Кетрін. Вона завжди небайдужа до маленьких шанувальників і на заходах завжди приділяє їм увагу.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

