Це фото королеви Летиції зворушило шанувальників: що зробила дружина короля Іспанії

Королева Летиція

Королева Летиція та її чоловік король Філіп VI перервали свою відпустку, щоб зустрітися з людьми. Вони люб’язно спілкувалися з публікою, а також фотографи зробили ось таке дуже миле фото, яке зворушило багатьох шанувальників Летиції до глибини душі.

На знімку королева ніжно гладить маленьку дівчинку по щоці і щось каже їй, а вона відповідає їй з усмішкою на обличчі.

Корольова Летиція

Нагадаємо, такі фото любить робити з дітьми принцеса Уельська Кетрін. Вона завжди небайдужа до маленьких шанувальників і на заходах завжди приділяє їм увагу.

