Це класика: хто в британській королівській родині носить заручні каблучки з діамантами

Заручальна каблучка Камілли / © Getty Images

Каблучка, яку тепер носить на пальці Гаррієт, нагадує заручальну прикрасу бабусі Пітера — покійної королеви Єлизавети II.

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг

До вибору каблучки її майбутній чоловік — принц Філіп — підійшов з усією серйозністю. Її основним каменем є діамант, який принц взяв з фамільної тіари своєї матері, грецької принцеси Аліси, яка дізнавшись про наміри єдиного сина одружитися, сама подарувала йому свою тіару як подарунок, щоб він міг використати камені з неї в заручальній каблучці. А створив прикрасу лондонський ювелір Philip Antrobus Ltd.

Король королеви Єлизавети II / © Getty Images

Також каблучку з діамантом на заручини отримала молодша сестра Пітера — Зара Тіндалл. У грудні 2010 року її коханий Майк Тіндал подарував їй на заручини каблучку з білого золота з круглим великим діамантом і розсипом дрібних діамантів, яку Зара носить досі.

Каблучка Зари Тіндалл / © Getty Images

Принц Гаррі теж подарував своїй нареченій Меган Маркл 2017 року каблучку з діамантами. Гаррі обрав великий діамантовий камінь з Ботсвани огранювання «кушон» і два інші камені з боків були взяті з тіари принцеси Діани, матері принца Гаррі. Діаманти були на золотій основі, яку через кілька років Меган переробила, покривши доріжкою дрібних діамантів.

Каблучка Меган Маркл / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі отримала на заручини з принцом Едвардом у січні 1999 року каблучку від Garrard з двокаратним центральним овальним діамантом, оточеним двома меншими діамантами у формі серця.

Каблучка герцогині Софі / © Getty Images

Принцеса Беатріс Йоркська теж носить на пальці діамантову каблучку. Її майбутній чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці подарував принцесі каблучку, розроблену британським ювеліром Шоном Ліном. Вона має круглий центральний камінь в 2,5 карата з двома меншими круглими діамантами і конічним багетом в 0,75 карата з кожної сторони. Діамант встановлено в платині з діамантами паве, що тягнуться до середини смуги.

Кільце принцеси Беатріс / © Getty Images

Також каблучку з великим діамантом носить королева Камілла. Принц Чарльз 2005 року обрав як заручальну каблуку прикрасу своєї дорогої і улюбленої ним бабусі — королеви-матері Єлизавети.

