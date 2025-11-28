Це кумедно: син королеви Єлизавети II розсмішив публіку, незвичайно розрізавши торт

Принц Едвард / © Getty Images

Під час свого королівського візиту до Гани принц з ентузіазмом розрізав величезний торт на святі, організованому Верховною комісією Великої Британії.

Незвичайно, коли молодший з дітей королеви Єлизавети II підходить до розрізання торта по-особливому, чи не так?

Піднявшись на сцену, де ведучий заходу вів зворотний відлік у мікрофон, принц показав себе в невластивій королівській особі манері: він високо змахнув ножем у повітрі, а потім, щойно було оголошено нуль, опустив руку, щоб розрізати торт. Усміхаючись під оплески людей навколо, Едвард не втримався і спробував шматочок глазурі.

Фото церемонії розрізання торта, на яких принц гримасував, орудуючи ножем, отримали теплу реакцію королівських шанувальників в інтернеті.

Тим часом його дружина герцогиня Единбурзька Софі відвідала вчора урочисту вечерю в Лондоні, де була присутня і королева Камілла.