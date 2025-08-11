Це легко купити в супермаркеті: що полюбляє їсти на сніданок Зара Тіндалл

Зара Тіндалл

Реклама

В інтерв’ю журналу The Sunday Times Magazine, незабаром після народження своєї дочки Мії, Зара Тіндалл розповіла про те, як вона поєднує харчування та фітнес із сімейним життям.

«На сніданок я з’їдаю щось на кшталт грецького йогурту з медом, шматочком фрукта чи тосту».

Зара Тіндалл / © Getty Images

Швидкий і простий, але поживний сніданок просто необхідний, коли у вас на руках новонароджений, і немає нічого простішого, ніж грецький йогурт із кількома добавками, вважає Зара.

Реклама

Відтоді Тіндал стала мамою вже тричі, а їхня з Майком Тіндаллом сім’я поповнилася ще однією дочкою Леною і сином Лукасом.

Зара Тіндалл з чоловіком і доньками / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, якому сніданку протягом 30 років віддавала перевагу принцеса Уельська Діана.