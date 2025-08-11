- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 268
- Час на прочитання
- 1 хв
Це легко купити в супермаркеті: що полюбляє їсти на сніданок Зара Тіндалл
Дочка принцеси Анни — Зара Тіндал — спортсменка і багатодітна мати. Вона стежить за своїм харчуванням і віддає перевагу корисному та смачному сніданку.
В інтерв’ю журналу The Sunday Times Magazine, незабаром після народження своєї дочки Мії, Зара Тіндалл розповіла про те, як вона поєднує харчування та фітнес із сімейним життям.
«На сніданок я з’їдаю щось на кшталт грецького йогурту з медом, шматочком фрукта чи тосту».
Швидкий і простий, але поживний сніданок просто необхідний, коли у вас на руках новонароджений, і немає нічого простішого, ніж грецький йогурт із кількома добавками, вважає Зара.
Відтоді Тіндал стала мамою вже тричі, а їхня з Майком Тіндаллом сім’я поповнилася ще однією дочкою Леною і сином Лукасом.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, якому сніданку протягом 30 років віддавала перевагу принцеса Уельська Діана.