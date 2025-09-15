ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
1 хв

Це легко повторити: як зробити макіяж, як у принцеси Уельської Кейт

Минулого тижня принцеса Уельська Кейт здійснила низку публічних виходів.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Дружина принца Вільяма відвідала текстильні фабрики у графствах Саффолк та Кент, щоб віддати шану британським виробникам текстилю.

Ми вже розглядали раніше її стильний осінній лук, який складалася з чорного трикотажного топа і сірого картатого штанного костюма від Bella Freud, а також замшевих туфель на підборах Stuart Weitzman. Образ Кейт доповнила підвіскою з ініціалами своїх дітей від Daniella Draper та сережками-кільцями від цього самого бренду.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Ми звернули увагу на макіяж принцеси. Кейт знову використала в макіяжі очей улюблену чорну підводку, підкресливши верхню повіку і підвела очі знизу. Більше десяти років тому Кетрін часто підводила нижню повіку чорним олівцем і робила це виразніше, тепер же принцеса використовує менше підводки.

Принцеса Кейт і її макіяж раніше / © Getty Images

Принцеса Кейт і її макіяж раніше / © Getty Images

Також у повсякденному макіяжі Кейт зовсім небагато наносить туші на вії, вирівнює тон обличчя та додає рум’ян на вилиці, а на її губах ледь помітний бальзам.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Зараз у західній пресі багато обговорюють нову зачіску та колір волосся Кейт, а стилісти по волоссю говорять, що принцеса скористалася лайфгаком, щоб приховати сивину у волоссі.

Дата публікації
Кількість переглядів
135
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie