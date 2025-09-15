Це легко повторити: як зробити макіяж, як у принцеси Уельської Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Реклама

Дружина принца Вільяма відвідала текстильні фабрики у графствах Саффолк та Кент, щоб віддати шану британським виробникам текстилю.

Ми вже розглядали раніше її стильний осінній лук, який складалася з чорного трикотажного топа і сірого картатого штанного костюма від Bella Freud, а також замшевих туфель на підборах Stuart Weitzman. Образ Кейт доповнила підвіскою з ініціалами своїх дітей від Daniella Draper та сережками-кільцями від цього самого бренду.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Ми звернули увагу на макіяж принцеси. Кейт знову використала в макіяжі очей улюблену чорну підводку, підкресливши верхню повіку і підвела очі знизу. Більше десяти років тому Кетрін часто підводила нижню повіку чорним олівцем і робила це виразніше, тепер же принцеса використовує менше підводки.

Реклама

Принцеса Кейт і її макіяж раніше / © Getty Images

Також у повсякденному макіяжі Кейт зовсім небагато наносить туші на вії, вирівнює тон обличчя та додає рум’ян на вилиці, а на її губах ледь помітний бальзам.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Зараз у західній пресі багато обговорюють нову зачіску та колір волосся Кейт, а стилісти по волоссю говорять, що принцеса скористалася лайфгаком, щоб приховати сивину у волоссі.