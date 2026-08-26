Це може бути ненадовго: стали відомі подробиці переїзду Гаррі та Меган до Британії

Меган та Гаррі / © Associated Press

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Західні джерела пишуть, що герцог і герцогиня Сассекські поки що точно не знають, як довго вони мають намір залишатися у Великій Британії після повернення наступного місяця.

Видання Mirror пише, що подружжя може залишитися у Великій Британії лише шість місяців. Джерело, близьке до герцога і герцогині Сассекських, повідомило, що їхнє повернення може бути лише тимчасовим, і надалі вони можуть розглянути можливість переїзду до Канади або навіть Австралії.

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Меган і Гаррі / © Getty Images

«Це буде тривалий період часу. Можливо шість місяців, рік, а може й більше. Я гадаю, вони самі ще не знають. Можливо, вони раптом скажуть: „Чому б нам не спробувати прожити якийсь час у Канаді?“. Їм подобається Канада. "Чому б нам не спробувати Австралію?", - розповів він.

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Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл планують переїхати зі США наприкінці цього місяця разом зі своїми дітьми: семирічним принцем Арчі та п'ятирічною принцесою Лілібет, які мають розпочати навчання у приватній школі. Першим, хто дізнався про намір сім'ї переїхати назад до Британії, був король Чарльз - батько принца Гаррі.

Король Чарльз III / © Associated Press

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