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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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502
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Це мило: експерти відзначили цікаву деталь на новому фото принца Джорджа

Кенсінгтонський палац днями опублікував нову фотографію принца Джорджа на честь його 12-го дня народження.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Кейт та принц Джордж

Принцеса Кейт та принц Джордж / © Associated Press

Королівські шанувальники звернули увагу, що на знімку принц Джордж віддає шану своїй матері — принцесі Кейт.

На новому фото, зробленому раніше цього року в Норфолку фотографом Джошем Шиннером, юнак усміхається, дивлячись у камеру.

Принц Джордж / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принц Джордж / © Instagram принца і принцеси Уельских

Королівський експерт Річард Фіцуїльямс розповів, що конкретне місце знімання було навмисною пошаною його матері.

В інтерв’ю GB News він розповів: «Кейт дуже, дуже любить природу та відпочинок на природі. Зараз це дуже важлива тема в її житті».

Зазначимо, що окрім нової фотографії, Кенсінгтонський палац також опублікував нове відео Джорджа та його брата та сестри: 10-річної принцеси Шарлотти та семирічного принца Луї. Вони разом весело проводили час на природі.

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