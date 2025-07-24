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Це мило: експерти відзначили цікаву деталь на новому фото принца Джорджа
Кенсінгтонський палац днями опублікував нову фотографію принца Джорджа на честь його 12-го дня народження.
Королівські шанувальники звернули увагу, що на знімку принц Джордж віддає шану своїй матері — принцесі Кейт.
На новому фото, зробленому раніше цього року в Норфолку фотографом Джошем Шиннером, юнак усміхається, дивлячись у камеру.
Королівський експерт Річард Фіцуїльямс розповів, що конкретне місце знімання було навмисною пошаною його матері.
В інтерв’ю GB News він розповів: «Кейт дуже, дуже любить природу та відпочинок на природі. Зараз це дуже важлива тема в її житті».
Зазначимо, що окрім нової фотографії, Кенсінгтонський палац також опублікував нове відео Джорджа та його брата та сестри: 10-річної принцеси Шарлотти та семирічного принца Луї. Вони разом весело проводили час на природі.