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Це мило: колишня дівчина принца Гаррі поділилася новими знімками своїх дітей
У червні колишня дівчина британського принца Гаррі, 36-річна Крессіда Бонас, з якою він був у стосунках від 2012-го до 2014 року, народила другу дитину.
Крессіда та її чоловік Гаррі Вентворт-Стенлі — щасливі батьки двох дітей: сина Вілбура, який народився 2022 року, та доньки Дельфіни, яка з’явилася на світ у червні 2025-го. Обидві дитини були зачаті за допомогою ЕКЗ, про що Крессіда сама відверто розповіла.
Зараз в Instagram Бонас поділилася новими сімейними знімками та написала:
«Дельфіна Пандора 💫… Наші перші кілька тижнів з Дельфі 🤍…
До її появи я запитувала себе, як можна любити щось так само сильно, як ми любимо нашого хлопчика. А потім з’явився цей маленький жучок кохання з ірокезом, і наші серця просто розширилися. Іноді, коли я дивлюся в її очі, я бачу мерехтіння, яке нагадує мені про мою сестру Пандору», — написала Крессіда.
Нагадаємо, своє друге ім’я мала отримала на честь зведеної сестри Крессіди, яка пішла з життя у віці 51 року після тривалої боротьби з раком.