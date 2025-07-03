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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
572
Час на прочитання
1 хв

Це мило: колишня дівчина принца Гаррі поділилася новими знімками своїх дітей

У червні колишня дівчина британського принца Гаррі, 36-річна Крессіда Бонас, з якою він був у стосунках від 2012-го до 2014 року, народила другу дитину.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Крессіда Бонас

Крессіда Бонас / © instagram.com/cressida_bonas

Крессіда та її чоловік Гаррі Вентворт-Стенлі — щасливі батьки двох дітей: сина Вілбура, який народився 2022 року, та доньки Дельфіни, яка з’явилася на світ у червні 2025-го. Обидві дитини були зачаті за допомогою ЕКЗ, про що Крессіда сама відверто розповіла.

Крессіда Бонас із дітьми / © instagram.com/cressida_bonas

Крессіда Бонас із дітьми / © instagram.com/cressida_bonas

Зараз в Instagram Бонас поділилася новими сімейними знімками та написала:

«Дельфіна Пандора 💫… Наші перші кілька тижнів з Дельфі 🤍…

Крессіда Бонас із донькою Дельфіною / © instagram.com/cressida_bonas

Крессіда Бонас із донькою Дельфіною / © instagram.com/cressida_bonas

До її появи я запитувала себе, як можна любити щось так само сильно, як ми любимо нашого хлопчика. А потім з’явився цей маленький жучок кохання з ірокезом, і наші серця просто розширилися. Іноді, коли я дивлюся в її очі, я бачу мерехтіння, яке нагадує мені про мою сестру Пандору», — написала Крессіда.

Чоловік Крессіди Гаррі з донькою Дельфіною / © instagram.com/cressida_bonas

Чоловік Крессіди Гаррі з донькою Дельфіною / © instagram.com/cressida_bonas

Нагадаємо, своє друге ім’я мала отримала на честь зведеної сестри Крессіди, яка пішла з життя у віці 51 року після тривалої боротьби з раком.

Крессіда Бонас із донькою Дельфіною / © instagram.com/cressida_bonas

Крессіда Бонас із донькою Дельфіною / © instagram.com/cressida_bonas

Діти Крессіди Бонас / © instagram.com/cressida_bonas

Діти Крессіди Бонас / © instagram.com/cressida_bonas

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Дата публікації
Кількість переглядів
572
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