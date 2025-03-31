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Це мило: король Чарльз та королева Камілла поділилися фото зі своїми матерями на честь свята
Король Чарльз III та королева Камілла вшанували пам'ять своїх матерів та опублікували їхні фотографії у соцмережах на честь свята Дня матері, яке відзначали у Великій Британії 30 березня.
На офіційній сторінці королівської сім'ї в Instagram поділилися фотографією, на якій маленький Чарльз зображений зі своєю матір'ю королевою Єлизаветою II , а поряд із ними зображена на фото сестра Чарльза — принцеса Анна. Фото було зроблено 1956 року, коли родина відвідувала Королівське кінне шоу у Віндзорі.
«Бажаю всім матерям і тим, хто сьогодні їх втратив, мирної материнської неділі», - йдеться в підписі до посту.
Королева Камілла також поділилася у пості фотографією своєї покійної матері Розалінди Шанд, на якій вона тримає на руках свого онука Тома.
«Покійна мати королеви, Розалінда, зі своїм старшим онуком Томом. #ДеньМатері», - зазначено в підписі.
Нагадаємо, також до Дня матері милим відео в Instagram поділилася принцеса Уельська Кейт. Цього року Її Високість не опублікувала нове фото зі своїми дітьми.