Це не королівська заборона: чому іспанська інфанта Софія не носить взуття на підборах

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Реклама

Щоразу, коли молодша з дочок короля Філіпа VI і королеви Летиції з'являється на публіці в туфлях на пласкій підошві, соціальні мережі вибухають сотнями коментарів, які стверджують, що Королівський палац не дозволяє їй носити підбори, щоб вона не була вищою за свою старшу сестру, принцесу Леонор - наследницы престола, которая ниже ростом инфанты Софии.

Минулими вихідними під час зустрічі з Папою Левом XIV у Королівському палаці в Мадриді, інфанта Софія обрала сукню від Carolina Herrera у поєднанні з чорними балетками від Pretty Ballerinas. У неділю, для великої меси на площі Сібелес, вона віддала перевагу суворому костюму бірюзового кольору від Mirto і зручним туфлиям-човникам тілесного кольору від Magrit теж без підборів.

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Як пише vanitatis, у Мережі знову з'явилися припущення, що Софії заборонено носити взуття на підборах, щоб не затьмарювати спадкоємицю престолу Леонор. Але є й інша, набагато простіша причина, через яку інфанта не носить підбори, і вона дуже проста – вона їх не любить.

Реклама

У свої 19 років, відколи її офіційні обов'язки стали більш помітними, Софія сама обирає собі взуття та уникає підборів виключно з особистих уподобань. Найбільш переконливим доказом того, що це особисте рішення, є те, що навіть на заходах, де її не супроводжує Леонор, Софія носить взуття на пласкій підошві.

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Новини партнерів