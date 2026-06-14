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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
2 хв

Це не королівська заборона: чому іспанська інфанта Софія не носить взуття на підборах

Молодша сестра іспанської принцеси Леонор – інфанта Софія – уникає взуття на підборах. У соцмережах із цього приводу вже з'явилися цілі теорії змови. У чому причина насправді?

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Принцеса Леонор та інфанта Софія

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Щоразу, коли молодша з дочок короля Філіпа VI і королеви Летиції з'являється на публіці в туфлях на пласкій підошві, соціальні мережі вибухають сотнями коментарів, які стверджують, що Королівський палац не дозволяє їй носити підбори, щоб вона не була вищою за свою старшу сестру, принцесу Леонор - наследницы престола, которая ниже ростом инфанты Софии.

Минулими вихідними під час зустрічі з Папою Левом XIV у Королівському палаці в Мадриді, інфанта Софія обрала сукню від Carolina Herrera у поєднанні з чорними балетками від Pretty Ballerinas. У неділю, для великої меси на площі Сібелес, вона віддала перевагу суворому костюму бірюзового кольору від Mirto і зручним туфлиям-човникам тілесного кольору від Magrit теж без підборів.

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Як пише vanitatis, у Мережі знову з'явилися припущення, що Софії заборонено носити взуття на підборах, щоб не затьмарювати спадкоємицю престолу Леонор. Але є й інша, набагато простіша причина, через яку інфанта не носить підбори, і вона дуже проста – вона їх не любить.

У свої 19 років, відколи її офіційні обов'язки стали більш помітними, Софія сама обирає собі взуття та уникає підборів виключно з особистих уподобань. Найбільш переконливим доказом того, що це особисте рішення, є те, що навіть на заходах, де її не супроводжує Леонор, Софія носить взуття на пласкій підошві.

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
183
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