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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
425
Час на прочитання
1 хв

Це не просто тіара: незвичайний секрет розкішної прикраси герцогині Софі

У прикраси досить загадкова історія походження, але королівська особа досить часто одягає її на заходи.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Associated Press

Цього тижня герцогиня Единбурзька Софі та її чоловік принц Едвард відвідали банкет на честь візиту до Великої Британії президента Франції Еммануеля Макрона та першої леді Бріжит Макрон. На цьому заході герцогиня продемонструвала особливу прикрасу — тіару, яка має назву «Весекська аквамаринова тіара».

Цей виріб прикрашений приголомшливим центральним аквамарином та діамантами. Хоча походження тіари до кінця не зрозуміло, ймовірно, вона була виготовлена спеціально для Софі відомим англійським ювелірним домом G. Collins & Sons.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Унікальна особливість цієї прикраси в тому, що її можна трансформувати та носити як кольє. Софі одягла тіару саме так на лондонську галавечерю 2006 року.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

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