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Це не просто тіара: незвичайний секрет розкішної прикраси герцогині Софі
У прикраси досить загадкова історія походження, але королівська особа досить часто одягає її на заходи.
Цього тижня герцогиня Единбурзька Софі та її чоловік принц Едвард відвідали банкет на честь візиту до Великої Британії президента Франції Еммануеля Макрона та першої леді Бріжит Макрон. На цьому заході герцогиня продемонструвала особливу прикрасу — тіару, яка має назву «Весекська аквамаринова тіара».
Цей виріб прикрашений приголомшливим центральним аквамарином та діамантами. Хоча походження тіари до кінця не зрозуміло, ймовірно, вона була виготовлена спеціально для Софі відомим англійським ювелірним домом G. Collins & Sons.
Унікальна особливість цієї прикраси в тому, що її можна трансформувати та носити як кольє. Софі одягла тіару саме так на лондонську галавечерю 2006 року.