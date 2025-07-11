Це не просто тіара: незвичайний секрет розкішної прикраси герцогині Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Associated Press

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Цього тижня герцогиня Единбурзька Софі та її чоловік принц Едвард відвідали банкет на честь візиту до Великої Британії президента Франції Еммануеля Макрона та першої леді Бріжит Макрон. На цьому заході герцогиня продемонструвала особливу прикрасу — тіару, яка має назву «Весекська аквамаринова тіара».

Цей виріб прикрашений приголомшливим центральним аквамарином та діамантами. Хоча походження тіари до кінця не зрозуміло, ймовірно, вона була виготовлена спеціально для Софі відомим англійським ювелірним домом G. Collins & Sons.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Унікальна особливість цієї прикраси в тому, що її можна трансформувати та носити як кольє. Софі одягла тіару саме так на лондонську галавечерю 2006 року.

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Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images