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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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482
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1 хв

Це не вперше: принцеса Кейт повторила знаменитий образ принцеси Діани

Принцеса Уельська Кейт віддала шану своїй покійній свекрусі принцесі Діані, з’явившись учора на службі у Вестмінстерському абатстві в сукні, що нагадувала один з її образів.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеси Діана та Кейт

Принцеси Діана і Кейт / © Getty Images

Кетрін разом з чоловіком принцом Вільямом відвідала службу подяки на честь 80-ї річниці Дня Перемоги і мала розкішний вигляд у переробленій білій сукні в горошок від Alessandra Rich та чорному капелюсі від Juliette Botterill.

Також Кейт наділа пару сережок, які колись належали її покійній свекрусі. Сережки-висячки з перлів у формі крапель і з діамантами принцеса носила неодноразово.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Цю ж сукню і сережки Кетрін одягала 2023 року, коли відвідувала службу Ордена Підв’язки в каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Тоді на ній були білі туфлі з чорними носами від Jennifer Chamandi.

Принцеса Кейт у сережках принцеси Діани / © Associated Press

Принцеса Кейт у сережках принцеси Діани / © Associated Press

Ця сукня стала милим відсиланням до образу принцеси Діани, в якій та з’явилася на перегонах в Епсомі в червні 1986 року. На Діані була сукня від Віктора Едельштейна та капелюх від Фредеріка Фокса.

Принцеса Уельська Діана / © Getty Images

Принцеса Уельська Діана / © Getty Images

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