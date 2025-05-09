Це не вперше: принцеса Кейт повторила знаменитий образ принцеси Діани

Принцеси Діана і Кейт / © Getty Images

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Кетрін разом з чоловіком принцом Вільямом відвідала службу подяки на честь 80-ї річниці Дня Перемоги і мала розкішний вигляд у переробленій білій сукні в горошок від Alessandra Rich та чорному капелюсі від Juliette Botterill.

Також Кейт наділа пару сережок, які колись належали її покійній свекрусі. Сережки-висячки з перлів у формі крапель і з діамантами принцеса носила неодноразово.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Цю ж сукню і сережки Кетрін одягала 2023 року, коли відвідувала службу Ордена Підв’язки в каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Тоді на ній були білі туфлі з чорними носами від Jennifer Chamandi.

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Принцеса Кейт у сережках принцеси Діани / © Associated Press

Ця сукня стала милим відсиланням до образу принцеси Діани, в якій та з’явилася на перегонах в Епсомі в червні 1986 року. На Діані була сукня від Віктора Едельштейна та капелюх від Фредеріка Фокса.

Принцеса Уельська Діана / © Getty Images