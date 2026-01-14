ТСН у соціальних мережах

Суспільство
354
1 хв

Це не їжа: Меган Маркл презентувала несподівану новинку свого бренду

Герцогиня Сассекська розширює свій бренд товарів для життя, представивши першу цього року нову продукцію.

Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

13 січня герцогиня Сассекська представила свою лінію товарів для дому, випустивши нову лінійку продукції бренду As Ever: лімітовану шкіряну закладку для книжок, розроблену нею самою, та набір «Момент для відпочинку».

Продукція Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Продукція Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Закладка для книжок, прикрашена золотим тисненням зі словами «Заснула тут», виконаним фірмовим почерком Меган, виготовлена ​​вручну з екологічно чистої шкіри рослинного дублення і коштує 18 доларів. Вона зроблена у Великій Британії, що є ненав’язливим нагадуванням про період життя герцога та герцогині Сассекських до того, як вони відмовилися від своїх королівських обов’язків 2020 року.

Відео, який вигляд має ця закладка, Меган поділилася у блогу свого бренду в Instagram.

354
