- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 354
- Час на прочитання
- 1 хв
Це не їжа: Меган Маркл презентувала несподівану новинку свого бренду
Герцогиня Сассекська розширює свій бренд товарів для життя, представивши першу цього року нову продукцію.
13 січня герцогиня Сассекська представила свою лінію товарів для дому, випустивши нову лінійку продукції бренду As Ever: лімітовану шкіряну закладку для книжок, розроблену нею самою, та набір «Момент для відпочинку».
Закладка для книжок, прикрашена золотим тисненням зі словами «Заснула тут», виконаним фірмовим почерком Меган, виготовлена вручну з екологічно чистої шкіри рослинного дублення і коштує 18 доларів. Вона зроблена у Великій Британії, що є ненав’язливим нагадуванням про період життя герцога та герцогині Сассекських до того, як вони відмовилися від своїх королівських обов’язків 2020 року.
Відео, який вигляд має ця закладка, Меган поділилася у блогу свого бренду в Instagram.