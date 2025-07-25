ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

Це особлива прикраса: інфанта Софія з’явилася на заході з каблучкою своєї матері Летиції

Вчора сестри принцеса Леонор та інфанта Софія відвідали село Сан-Марті-Велл, де зустрілися з молодими людьми із програм Фонду Стефано Палумбо у Сан-Марті-Вель у Жироні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Інфанта Софія, фото: instagram.com/casareal.es

Інфанта Софія, фото: instagram.com/casareal.es

Раніше ми вже показували образи сестер із заходу. Особливо нашу увагу привернула молодша — 18-річна інфанта Софія та її аксесуар.

Для нового виходу дівчина обрала м’ятний костюм, який складався з укороченого жакета та широких укорочених штанів, поєднуючи вбрання з білим топом та нюдовими гостроносими балетками без підборів.

Інфанта Софія з каблучкою матері / © Getty Images

Інфанта Софія з каблучкою матері / © Getty Images

На пальці інфанти ми помітили ювелірну прикрасу, яка раніше належала її матері — королеві Летиції. Це позолочена каблучка марки Karen Hallam із цікавим овальним верхом. Колись доньки Летиції подарували їй її як подарунок (сестри самі накопичили 90 євро), а тепер Софія позичила прикрасу мами для світського виходу.

Королева Летиція з цією ж каблучкою / © Getty Images

Королева Летиція з цією ж каблучкою / © Getty Images

У Instagram іспанської королівської родини також поділилися відео із заходу.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie