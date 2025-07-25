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Це особлива прикраса: інфанта Софія з’явилася на заході з каблучкою своєї матері Летиції
Вчора сестри принцеса Леонор та інфанта Софія відвідали село Сан-Марті-Велл, де зустрілися з молодими людьми із програм Фонду Стефано Палумбо у Сан-Марті-Вель у Жироні.
Раніше ми вже показували образи сестер із заходу. Особливо нашу увагу привернула молодша — 18-річна інфанта Софія та її аксесуар.
Для нового виходу дівчина обрала м’ятний костюм, який складався з укороченого жакета та широких укорочених штанів, поєднуючи вбрання з білим топом та нюдовими гостроносими балетками без підборів.
На пальці інфанти ми помітили ювелірну прикрасу, яка раніше належала її матері — королеві Летиції. Це позолочена каблучка марки Karen Hallam із цікавим овальним верхом. Колись доньки Летиції подарували їй її як подарунок (сестри самі накопичили 90 євро), а тепер Софія позичила прикрасу мами для світського виходу.
У Instagram іспанської королівської родини також поділилися відео із заходу.