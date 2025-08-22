ТСН у соціальних мережах

Це оцінила б принцеса Кейт: королева Мері розповіла, як проводять дозвілля її діти

У данської королеви Мері та короля Фредеріка X четверо дітей.

Королева Мері з чоловіком та дітьми

Королева Мері з чоловіком і дітьми / © Getty Images

19-річний спадковий принц Крістіан, 18-річна принцеса Ізабелла і 14-річні близнюки принц Вінсент і принцеса Жозефіна за словами їхньої матері люблять проводити вільний час на свіжому повітрі.

Нещодавно королева Мері брала участь у записі однієї програми про сад та показуючи свій сад у королівському будинку у палаці Фреденсборг розповіла, що її діти люблять там гуляти.

Серен Вестер і королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Серен Вестер і королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

«Наші діти багато часу проводять на вулиці. Не думаю, що вони думають: „Ось піду я на природу“. Вони вважають, що приємно подихати свіжим повітрям і зайнятися спортом на природі».

Данська королівська сім’я веде активний спосіб життя, а король Фредерік — затятий бігун. Усі четверо дітей останніми роками брали участь у щорічному забігу свого батька — Royal Run, а принцеса Жозефіна пробігла дистанції в 5 і 10 км.

Принц Крістіан, принцеса Жозефіна та принцеса Ізабелла / © Getty Images

Принц Крістіан, принцеса Жозефіна та принцеса Ізабелла / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що молодша дочка короля Фредеріка X навчатиметься у новій школі і таким чином дівчина житиме окремо від батьків уже в 15 років.

Принц Вінсент і принцеса Жозефіна — молодші діти данської королеви Мері та короля Фредеріка X / © Getty Images

Принц Вінсент і принцеса Жозефіна — молодші діти данської королеви Мері та короля Фредеріка X / © Getty Images

