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Це потрапило до кадру: президент Макрон мило підморгнув принцесі Кейт під час державного банкету
Учора старші члени британської королівської родини зібралися у Віндзорському замку на державному банкеті на честь візиту президента Еммануеля Макрона та Бріжит Макрон до Великобританії.
Під час самого заходу принцеса Уельська сиділа поруч із паном Макроном, вони мило розмовляли і фотографам вдалося зазнімкувати той момент, коли Еммануель підморгнув Кетрін, коли вони піднімали келихи.
Нагадаємо, принцеса Уельська була разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом Уельським на урочистому банкеті.
Вона обрала для появи на публіці червону максісукню створену Сарою Бертон для Givenchy з кейпом і струмливим подолом, клатч від Givenchy, туфлі Jimmy Choo, а її вечірній образ доповнювали сережки-люстри Greville, тіара «Вузлики кохання» принцеси Діани та Орден королівської родини.