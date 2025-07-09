Це потрапило до кадру: президент Макрон мило підморгнув принцесі Кейт під час державного банкету

Принцеса Кейт та Еммануель Макрон / © Getty Images

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Під час самого заходу принцеса Уельська сиділа поруч із паном Макроном, вони мило розмовляли і фотографам вдалося зазнімкувати той момент, коли Еммануель підморгнув Кетрін, коли вони піднімали келихи.

Еммануель Макрон і принцеса Кейт / © Getty Images

Нагадаємо, принцеса Уельська була разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом Уельським на урочистому банкеті.

Принцеса Кейт, Еммануель Макрон і король Чарльз III / © Getty Images

Вона обрала для появи на публіці червону максісукню створену Сарою Бертон для Givenchy з кейпом і струмливим подолом, клатч від Givenchy, туфлі Jimmy Choo, а її вечірній образ доповнювали сережки-люстри Greville, тіара «Вузлики кохання» принцеси Діани та Орден королівської родини.

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Принц і принцеса Уельські / © Getty Images