Це потужно: король Чарльз розповів, як підтримує себе в гарній формі

Король Чарльз / © Associated Press

Монарша пара почала день у замку Сіфартфа в Мертір-Тідвілі, одній з найзначніших будівель у країні, яка також відзначила цього року своє 200-річчя. Під час свого візиту Чарльз поговорив із представниками їхніх благодійних організацій, включаючи Фонд короля та Королівське товариство остеопорозу, поділившись із громадськістю своїм досвідом підтримання гарної фізичної форми у свої 77 років.

У розмові з зіркою реалітішоу Ліамом Рірдоном монарх розповів про свою сувору програму тренувань.

Звертаючись до короля, Ліам сказав: «Наступного тижня я відкриваю тренажерний зал, так що якщо ви коли-небудь захочете трохи позайматися, дайте мені знати, і ми разом це зробимо». У відповідь король розсміявся і сказав: «Я намагаюся займатися спортом… двічі на день», — пише журнал Hello!

А нещодавно і королева Камілла, якій у липні виповнилося 78 років, розповідала, як підтримує себе у формі.