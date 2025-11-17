ТСН у соціальних мережах

Суспільство
53
1 хв

Це потужно: король Чарльз розповів, як підтримує себе в гарній формі

У день свого 77-річчя король Чарльз провів низку заходів у Південному Уельсі, куди приїхав разом із королевою Каміллою.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз

Король Чарльз / © Associated Press

Монарша пара почала день у замку Сіфартфа в Мертір-Тідвілі, одній з найзначніших будівель у країні, яка також відзначила цього року своє 200-річчя. Під час свого візиту Чарльз поговорив із представниками їхніх благодійних організацій, включаючи Фонд короля та Королівське товариство остеопорозу, поділившись із громадськістю своїм досвідом підтримання гарної фізичної форми у свої 77 років.

У розмові з зіркою реалітішоу Ліамом Рірдоном монарх розповів про свою сувору програму тренувань.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Звертаючись до короля, Ліам сказав: «Наступного тижня я відкриваю тренажерний зал, так що якщо ви коли-небудь захочете трохи позайматися, дайте мені знати, і ми разом це зробимо». У відповідь король розсміявся і сказав: «Я намагаюся займатися спортом… двічі на день», — пише журнал Hello!

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

А нещодавно і королева Камілла, якій у липні виповнилося 78 років, розповідала, як підтримує себе у формі.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

