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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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966
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Це рідкість: князь Альбер II і княгиня Шарлін продемонстрували поцілунок на публіці

Княжа пара в шлюбі вже 14 років і днями відвідала святкування 20-річчя правління князя Альбера II в Монако.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін та князь Альбер II

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images

Княжий палац розмістив у Instagram відео з урочистого заходу, де князь Альбер II та княгиня Шарлін сяяли усмішками, коли прибули зі своїми дітьми — принцом Жаком та принцесою Габріеллою на публічну урочистість минулими вихідними.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images

На фото потрапило також, як князь Альбер II ніжно поцілував свою дружину Шарлін у щоку на публіці, чого ніколи не робить. Також цей момент потрапив на відео, яким поділився палац.

Зазначимо, на цьому заході дочка княжої пари — 10-річна принцеса Габріелла — вперше з’явилася з манікюром.

Княжа родина Монако / © Getty Images

Княжа родина Монако / © Getty Images

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