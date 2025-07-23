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Це рідкість: князь Альбер II і княгиня Шарлін продемонстрували поцілунок на публіці
Княжа пара в шлюбі вже 14 років і днями відвідала святкування 20-річчя правління князя Альбера II в Монако.
Княжий палац розмістив у Instagram відео з урочистого заходу, де князь Альбер II та княгиня Шарлін сяяли усмішками, коли прибули зі своїми дітьми — принцом Жаком та принцесою Габріеллою на публічну урочистість минулими вихідними.
На фото потрапило також, як князь Альбер II ніжно поцілував свою дружину Шарлін у щоку на публіці, чого ніколи не робить. Також цей момент потрапив на відео, яким поділився палац.
Зазначимо, на цьому заході дочка княжої пари — 10-річна принцеса Габріелла — вперше з’явилася з манікюром.