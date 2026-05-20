Це сімейна королівська традиція: 22-річна леді Луїза теж носить особливий аксесуар, як і її дядько Чарльз III
Неочікувано молода британська леді підхопила сімейний тренд.
22-річна донька герцога Единбурзького Едварда і герцогині Единбурзької Софі заінтригувала золотим аксесуаром на руці — великою каблучкою на мізинці. Прикраса була характерного дизайну і мала гравіювання, що нагадувало латинську літеру L.
Дуже схожу каблучку носять й інші члени королівської родини, зокрема батько дівчини і її дядько-король. Їх неодноразово помічали з такими аксесуарами на руках.
Також золотий перстень носить і молодший брат Луїзи — 18-річний Джеймс. Хлопця бачили з прикрасою під час великодньої служби у церкві, де він з’явився з іншими членами своєї родини.
