Це стало відомо через роки: чому принцеса Діана пошкодувала про своє інтерв'ю "Панорамі"

Принцеса Діана та Мартін Башир / © Getty Images

Сумно відома зустріч 1995 року стала джерелом суперечок в останні роки після розслідування обставин, за яких Мартін Башир домігся цього інтерв’ю. Під час тієї бурхливої розмови Діана не тільки торкнулася теми стосунків тодішнього принца Чарльза з Каміллою Паркер-Боулз, промовивши знамениту фразу «у цьому шлюбі нас було троє», а й засумнівалась у придатності свого чоловіка на роль короля.

У новому інтерв’ю журналу PEOPLE пані Монктон заявила: «Вона сказала мені, що шкодує про свій вчинок (про інтерв’ю „Панорамі“), оскільки, на її думку, це зашкодило її хлопчикам».

Принцеса Діана і Мартін Башир / © Getty Images

«Вона була тендітною, і це зробило її вразливою для Башира», додавши, що те, що Діана «тримала все в собі», їй не допомагало. Він сказав їй, що вона не може про це говорити. Через це вона ізолювала себе від людей», — додала вона.

Скандал навколо того, як Башир вмовив принцесу сісти з ним за стіл переговорів, став джерелом величезної ганьби. Його падіння почалося 2020 року, коли колишній генеральний директор ВВС Тім Деві був змушений перепросити перед братом принцеси, графом Чарльзом Спенсером, за використання Баширом підроблених банківських виписок.

2021 року журналіст пішов з посади редактора відділу релігії ВВС, пославшись на стан здоров’я, незадовго до того, як колишній суддя Верховного суду лорд Дайсон опублікував свій звіт про скандал.

Принцеса Діана з синами Гаррі та Вільямом / © Getty Images

Принц Вільям, старший син Діани, пізніше сказав, що це інтерв’ю підігріло «страх, параною та ізоляцію» його матері. Він сказав: «Невимовно сумно усвідомлювати, що невдачі ВВС значною мірою сприяли її страху, параної та ізоляції. Її підвів не лише нечесний репортер, а й керівництво ВВС, яке дивилося на неї крізь пальці. Я твердо переконаний, що ця програма „Панорама“ не має жодної легітимності і ніколи більше не повинна виходити в ефір», — заявив майбутній король.

Принц Вільям / © Associated Press

