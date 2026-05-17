Це табу: що ніколи не покладуть до автомобіля, у якому їздить король Чарльз III

Колишній королівський дворецький Грант Гаррольд розкриває суворі правила короля Чарльза щодо використання автомобіля та необхідні для комфорту речі, на яких він наполягає під час королівських поїздок.

Король Чарльз / © Getty Images

Хоча король вважає за краще мати під рукою м'ятні цукерки, оскільки проводить значну кількість часу, спілкуючись із представниками громадськості, решту продуктів харчування суворо заборонено тримати в машині повідомляє Mirror.

«У нас завжди були пляшки води в багажнику машин для всіх членів королівської родини, і зазвичай там були м'ятні цукерки, оскільки вони, очевидно, проводять свої дні, спілкуючись з людьми... Але у короля ніколи не було закусок у машині, тому що він справді не любить безладу», — розповів дворецький.

Король Чарльз / © Associated Press

Однак король дозволяє мати при собі й інші предмети, а саме подушку та офіційні документи, які дозволяють йому почуватися комфортно та продуктивно під час поїздок.

«У короля завжди була подушка на сидіння для підтримки спини, ми завжди мали переконатися, що вона там є для нього. І король майже завжди працював, якщо його кудись везли, тож усі його офіційні документи теж були у машині. Він постійно працював, особливо якщо поїздка була довгою», — каже пан Гаррольд.

Король Чарльз / © Getty Images

