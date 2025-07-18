Це траплялося з кожною принцесою: як з леді Діаною стався невеликий конфуз під час візиту до Ліверпуля

Принцеса Діана та принц Чарльз / © Associated Press

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Це фото було зроблено 30 травня 1993 року, того дня принцеса Уельська Діана та її чоловік принц Уельський Чарльз відвідували траурну церемонію з нагоди битви за Атлантику в англіканському соборі Ліверпуля. На церемонії були присутні ветерани, які брали участь у битві за захист трансатлантичних судноплавних шляхів союзників від німецьких підводних човнів та повітряних атак під час Другої світової війни.

Того дня принцеса Діана була одягнена в синій подовжений жакет з білими вставками та золотими ґудзиками посередині і коротку молочно-білу спідницю-плісе з синім окантуванням внизу, а взута в туфлі-човники зі шкіри на підборах. Вітер підняв спідницю принцеси, і вона вмить притримала рукою поділ, щоб він залишався на місці.

Принц Чарльз і принцеса Діана / © Associated Press

Діана явно не користувалася лайфгаком королеви Єлизавети II, кравці якої пришивали їй у сукні спеціальні тягарці, щоб вітер не здіймав спідниці догори.

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Такі конфузи, до речі, траплялися з багатьма королівськими особами, зокрема і з невісткою Діани — принцесою Кейт.

Принцеса Уельська / © Associated Press Принцеса Уельська / © Associated Press Принцеса Уельська / © Associated Press Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images