- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 159
- Час на прочитання
- 1 хв
Це траплялося з кожною принцесою: як з леді Діаною стався невеликий конфуз під час візиту до Ліверпуля
Подібні ситуації не рідкісні для королівських осіб на публічних заходах.
Це фото було зроблено 30 травня 1993 року, того дня принцеса Уельська Діана та її чоловік принц Уельський Чарльз відвідували траурну церемонію з нагоди битви за Атлантику в англіканському соборі Ліверпуля. На церемонії були присутні ветерани, які брали участь у битві за захист трансатлантичних судноплавних шляхів союзників від німецьких підводних човнів та повітряних атак під час Другої світової війни.
Того дня принцеса Діана була одягнена в синій подовжений жакет з білими вставками та золотими ґудзиками посередині і коротку молочно-білу спідницю-плісе з синім окантуванням внизу, а взута в туфлі-човники зі шкіри на підборах. Вітер підняв спідницю принцеси, і вона вмить притримала рукою поділ, щоб він залишався на місці.
Діана явно не користувалася лайфгаком королеви Єлизавети II, кравці якої пришивали їй у сукні спеціальні тягарці, щоб вітер не здіймав спідниці догори.
Такі конфузи, до речі, траплялися з багатьма королівськими особами, зокрема і з невісткою Діани — принцесою Кейт.